Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da Kur'an Kursu Açılış Töreninde

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da Önemli Törende Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da tamamlanan 9 Kur'an kursunun açılışında ve 5 yeni projenin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Kur'an-ı Kerim'in Önemi Vurgulandı

Hacı Naciye Alagöz Kur'an Kursu önünde düzenlenen törende, Erbaş, "Cahiliyeyi ortadan kaldıran en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'dir" diyerek Kur'an'ın değerine dikkat çekti.

Kurslardan Yararlanma Bilgileri

Erbaş, çocukların yetiştirilmesinde önemli rol oynayan hoca hanımların, çocuklara şefkatle yaklaştığını belirterek, "Hafızlık Kur'an kurslarımızda 85 bin gencimiz hafızlık yapıyor. Ayrıca, 500 bin civarında vatandaşımız da ihtiyaç odaklı kurslarımıza katılıyor" dedi.

Erbaş, her yıl 1 milyon öğrencinin Kur'an kurslarından yararlandığını ifade etti.

Dayanışma ve Birlik Mesajı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için rahmet dileyen Erbaş, milletin sıkıntılı zamanlarda dayanışmasını insanlık örneği olarak nitelendirdi. Erbaş, "Bu değerleri daima yaşatmalıyız" şeklinde konuştu.

Vali'nin Destek Açıklaması

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kursların hayırlı olmasını dileyerek, açıklamalarda bulundu.

Açılış ve Temel Atma Törenleri

Konuşmaların ardından Erbaş, Vali Masatlı ile birlikte 9 Kur'an kursunun açılış kurdelesini kestiler. Ayrıca, Müftü Ömer Faruk Bilgili ile birlikte birçok projenin temeli için butona bastı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Hatay'da yapımı tamamlanan 9 Kur'an kursunun açılışı ile 5 projenin temel atma törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Hatay'da yapımı tamamlanan 9 Kur'an kursunun açılışı ile 5 projenin temel atma törenine katıldı.