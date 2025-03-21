Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İspanya'dan At Sırtında Hac Yolculuğuna Çıkanları Karşıladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İspanya'dan at sırtında hac yolculuğu yapan hacı adaylarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:43
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İspanya'dan At Sırtında Hac Yolculuğuna Çıkanları Karşıladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşık 5 ay önce İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları ile bir görüşme gerçekleştirdi. Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki geleneklerini yaşatmayı amaçlayan Abdellah Hernandez Mancha, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, İspanya'nın güneyinden yola çıkarak Türkiye'ye ulaştılar.

Erbaş, hacı adaylarını makamında kabul ederken, Rodriguez görüşmeye rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Mancha ve Harkassi, yolculukları hakkında detaylar verdiler. Mancha, Fransa'da atlarını bağlayacak bir alan bulmakta sıkıntı çektiklerini, ancak şans eseri danıştıkları bir kişinin kendilerini misafir ettiğini açıkladı.

İtalya'da karşılaştıkları bir kişinin de, 'Sizin gibi ben de namaz kılmak istiyorum' dediğini aktaran Mancha, bu yolculuğun İslam'ı tanıtma fırsatı sunduğunu belirtti.

Yolculukta Zorluklar ve Umut

Mancha ve Harkassi, Erbaş ile yaklaşık 40 dakika süren görüşmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Mancha, yolculuğa başladıklarında ekonomik imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade ederek, "Herkes bunun imkansız olduğunu düşünüyordu. Ancak Harkassi bana sürekli moral vererek, 'Gidelim, Allah’a güveniyoruz, inşallah başaracağız' diyordu." dedi.

Beş ay süren zahmetli yolculuğun sonunda Türkiye’ye ulaşmanın mutluluğunu paylaştığını vurgulayan Mancha, "Elhamdülillah, atlarımızla Türkiye'ye geldik. Bu sadece parayla yapılabilecek bir yolculuk değil. Bu, kalple ve Allah'a güvenerek çıkılacak bir yolculuk. Planımıza göre 5 Haziran’da Mekke'de olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Harkassi, Türkiye'de gösterilen sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada herkes sofralarını bizimle paylaştı. İnsanlar çok mütevazı ve büyük kalpleri var. Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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