DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mahremiyetin Önemi Üzerine Cuma Hutbesi Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbesinde mahremiyetin korunması ve aile içindeki değerlerin önemi üzerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:45
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mahremiyetin Önemi Üzerine Cuma Hutbesi Verdi

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Mahremiyet Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih'teki Aynalı Çeşme Camisi'nde verdiği hutbede, mahremiyetin bireyler için taşıdığı öneme dikkat çekti.Her bireyin doğuştan sahip olduğu temel haklarından biri olan mahremiyet, Erbaş'ın konuşmasında ana tema olarak öne çıktı. Ayrıca, bedenin ve evin mahremiyetinin korunmasının önemini vurgulayarak, “Kişisel bilgiler her bireyin mahremidir. Hiç kimse, bir başkasının bilgilerini rızası olmadan paylaşamaz.” dedi.

Mahremiyetin Sınırları

Erbaş, İslam’daki mahremiyet sınırlarının Kur'an ve sünnete dayandığını belirterek, bu aşamaların asla kişisel görüşlere göre şekillendirilemeyeceğini ifade etti. “Müslümanın Kur'an'a ve sünnete uyma zorunluluğu bulunmaktadır,” diyen Erbaş, kişinin beden mahremiyetini koruma sorumluluğuna da dikkat çekti.

“Bedenimiz, üzerinde istediğimiz gibi tasarruf edebileceğimiz bir mülk değildir. Allah’ın bizlere verdiği büyük bir nimet ve emanettir.” sözleriyle bu konuyu daha da pekiştirdi.

Aile İlişkilerinde Mahremiyet

Erbaş, aile üyeleri arasında mahremiyetin korunmasının önemine değinerek, “Müslüman, eşinin özel durumlarını dijital mecralar dahil hiçbir ortamda paylaşmamalıdır,” dedi. Aile içindeki bilgilerin dışarıya taşınmasının, manevi değerlere ve aile yapısına zarar vereceğini ifade etti.

“Ailemiz, mahrem bilgilerimizi kahvehane ve çay sohbetlerine konu edilecek bir alan değildir.” diyerek, bunun dinen de uygun olmadığını vurguladı.

Toplumsal Değişim ve Medyanın Rolü

Erbaş, medya araçlarının, kötü alışkanlıkların normalleşmesine zemin hazırladığını belirterek, televizyon ve sosyal medyanın aile yapısına olumsuz etkilerine değindi. “Ekranlardaki tartışmalar mahremiyet sınırlarını ihlal ediyor.” ifadesini kullanarak, aile içindeki bilgilerin toplum önünde tartışılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Daha fazla duyarlılığa ve sorumluluğa ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Erbaş, her bireyin çocuklarına mahremiyet bilincini kazandırmak için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. “Sosyal medyada beğeni ve takipçi uğruna mahremiyeti ihlal eden paylaşımlardan kaçınılmalıdır,” çağrısında bulunarak, herkesin özel hayatı hakkında yorum yapmaktan uzak durması gerektiğinin altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih'teki Aynalı Çeşme Camisi'nde hutbe irat etti, cuma...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih'teki Aynalı Çeşme Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih'teki Aynalı Çeşme Camisi'nde hutbe irat etti, cuma...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih'teki Aynalı Çeşme Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta 17 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya Turu: Bölgesel İşbirliği ve 48 Anlaşma
3
Fidan ve Rubio'dan kritik görüşme: Suriye, Gazze ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdılar
4
Erzurum'da Polis, Kızak Onarıp Çocuklarla Eğlendi
5
Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay İzmir'de Toprağa Verildi
6
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Burdur Valiliğini Ziyaret Etti
7
İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşuna Soruşturma: 'Fiyat Pazarlığı' Skandalı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek