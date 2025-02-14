Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mahremiyetin Önemi Üzerine Cuma Hutbesi Verdi

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Mahremiyet Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih'teki Aynalı Çeşme Camisi'nde verdiği hutbede, mahremiyetin bireyler için taşıdığı öneme dikkat çekti.Her bireyin doğuştan sahip olduğu temel haklarından biri olan mahremiyet, Erbaş'ın konuşmasında ana tema olarak öne çıktı. Ayrıca, bedenin ve evin mahremiyetinin korunmasının önemini vurgulayarak, “Kişisel bilgiler her bireyin mahremidir. Hiç kimse, bir başkasının bilgilerini rızası olmadan paylaşamaz.” dedi.

Mahremiyetin Sınırları

Erbaş, İslam’daki mahremiyet sınırlarının Kur'an ve sünnete dayandığını belirterek, bu aşamaların asla kişisel görüşlere göre şekillendirilemeyeceğini ifade etti. “Müslümanın Kur'an'a ve sünnete uyma zorunluluğu bulunmaktadır,” diyen Erbaş, kişinin beden mahremiyetini koruma sorumluluğuna da dikkat çekti.

“Bedenimiz, üzerinde istediğimiz gibi tasarruf edebileceğimiz bir mülk değildir. Allah’ın bizlere verdiği büyük bir nimet ve emanettir.” sözleriyle bu konuyu daha da pekiştirdi.

Aile İlişkilerinde Mahremiyet

Erbaş, aile üyeleri arasında mahremiyetin korunmasının önemine değinerek, “Müslüman, eşinin özel durumlarını dijital mecralar dahil hiçbir ortamda paylaşmamalıdır,” dedi. Aile içindeki bilgilerin dışarıya taşınmasının, manevi değerlere ve aile yapısına zarar vereceğini ifade etti.

Toplumsal Değişim ve Medyanın Rolü

diyerek, bunun dinen de uygun olmadığını vurguladı.

Erbaş, medya araçlarının, kötü alışkanlıkların normalleşmesine zemin hazırladığını belirterek, televizyon ve sosyal medyanın aile yapısına olumsuz etkilerine değindi. “Ekranlardaki tartışmalar mahremiyet sınırlarını ihlal ediyor.” ifadesini kullanarak, aile içindeki bilgilerin toplum önünde tartışılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Daha fazla duyarlılığa ve sorumluluğa ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Erbaş, her bireyin çocuklarına mahremiyet bilincini kazandırmak için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. “Sosyal medyada beğeni ve takipçi uğruna mahremiyeti ihlal eden paylaşımlardan kaçınılmalıdır,” çağrısında bulunarak, herkesin özel hayatı hakkında yorum yapmaktan uzak durması gerektiğinin altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih'teki Aynalı Çeşme Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih'teki Aynalı Çeşme Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.