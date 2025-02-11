DOLAR
36,05 -0,09%
EURO
37,3 -0,45%
ALTIN
3.364,26 -0,14%
BITCOIN
3.499.128,04 0,32%

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Naim ile Önemli Görüşmede Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malezya'da Din İşleri Bakanı Naim ile işbirliği konularını görüştü, Filistin'e destek vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:18
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Naim ile Önemli Görüşmede Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya ile İşbirliği Konularını Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Dato' Setia Naim ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temasları için Malezya'ya yaptığı ziyarette Erbaş da yer aldı.

İşbirliğinin Önemi Vurgulandı

Görüşme sırasında Erbaş, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, Diyanet hizmetleri, din eğitimi, İslam karşıtlığına karşı mücadele ve zalim işgalcilere karşı Filistin ve Gazze'ye destek olma konularında işbirliği çalışmalarını ele aldıklarını belirtti. Erbaş, bu çalışmaların hem Türkiye hem de Malezya için hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde eşlik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde eşlik eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2), Malezya Din İşleri Bakanı Dato' Setia Naim (sol 2) ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde eşlik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde eşlik eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2), Malezya Din İşleri Bakanı Dato' Setia Naim (sol 2) ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
2
Yemen'de BM Gıda Programı Çalışanının Ölümü: Husilere Tepkiler Büyüyor
3
Sağlık Bakanlığı, Der Spiegel'in Yenidoğan Çetesi İddialarını Yalanladı
4
Elazığ'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: 2024 Operasyon Sayısında Önemli Artış
5
Aydın'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Personel Yaralandı
6
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'de Gerçek Barış İçin Çaba İstedi
7
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Naim ile Önemli Görüşmede Bulundu

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!