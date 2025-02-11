Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Naim ile Önemli Görüşmede Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya ile İşbirliği Konularını Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Dato' Setia Naim ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temasları için Malezya'ya yaptığı ziyarette Erbaş da yer aldı.

İşbirliğinin Önemi Vurgulandı

Görüşme sırasında Erbaş, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, Diyanet hizmetleri, din eğitimi, İslam karşıtlığına karşı mücadele ve zalim işgalcilere karşı Filistin ve Gazze'ye destek olma konularında işbirliği çalışmalarını ele aldıklarını belirtti. Erbaş, bu çalışmaların hem Türkiye hem de Malezya için hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde eşlik eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2), Malezya Din İşleri Bakanı Dato' Setia Naim (sol 2) ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde eşlik eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2), Malezya Din İşleri Bakanı Dato' Setia Naim (sol 2) ile görüştü.