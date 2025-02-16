Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Medeniyetimiz Okumaya Dayanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öğrencilere yaptığı konuşmada medeniyetin temelinin okuma ve yazmaya dayandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:31
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Medeniyetimiz Okumaya Dayanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam medeniyetinin geleceği için okuma ve yazmanın önemine dikkat çekti. Başkan Erbaş, "Bizim medeniyetimizin çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmemeli. Çünkü medeniyetimizin temeli okumaya, öğrenmeye, öğretmeye, kitaba, kaleme dayanıyor," ifadelerini kullandı.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Sakarya’dan gelen 9'uncu ve 10'uncu sınıfta okuyan 17 öğrenciyi kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, İslam medeniyetinin güçlü temellerinin okuma ve yazmaya dayandığını vurguladı.

Okuma ve Yazmanın Önemi

Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti: "Birinci inen sure Alak Suresi'dir; 'Yaratan Rabb'inin adıyla oku.' Nüzul sırasına göre ikinci inen sure de Kalem Suresi'dir. Yani birincide 'oku', ikincide 'yaz' diyor. Rabb'imiz Kalem Suresi'nde 'Kaleme yemin olsun' buyurmaktadır. Bu bizim için önemli bir mesajdır."

Medeniyetin Temeli Eğitimin Yayılması

Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret ettikten sonra açtığı mektebi anımsatan Erbaş, "Hz. Ebu Bekirler, Hz. Ömerler, Hz. Osmanlar, Hz. Ali ve diğerleri o okulda yetişti. Orada eğitim alanlar, Medine'nin yüzlerce, binlerce kilometre uzağına giderek mektepler, medreseler açtı," dedi.

Erbaş, eğitimle iyi insan yetiştirmek hedefini vurgularken, "Bizim yaratılış sebebimiz iyi insan olmaktır. Din, bizi iyi insan yapmak için gönderilmiştir," şeklinde konuştu. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'deki "Biz insanı en güzel surette yarattık" ayetine dikkat çekti.

İyilik ve Güzellik İçin İbadet

Erbaş, "Dinimizin emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmalıyız. İbadetler araçtır, amaç değil. Namaz, iyiliğimizi ve güzelliğimizi korumak için önemli bir araçtır," dedi. Ziyaretin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'dan gelen 9'uncu ve 10'uncu sınıfta okuyan 17 öğrenciyi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'dan gelen 9'uncu ve 10'uncu sınıfta okuyan 17 öğrenciyi Başkanlıkta kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'dan gelen 9'uncu ve 10'uncu sınıfta okuyan 17 öğrenciyi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'dan gelen 9'uncu ve 10'uncu sınıfta okuyan 17 öğrenciyi Başkanlıkta kabul etti.

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