Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mesut Özil ile Çilehane Camii'nde Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ünlü futbolcu Mesut Özil ile camide bir araya geldi ve Özil'in cami temizliğine katılmasını takdir etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:43
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mesut Özil ile Çilehane Camii'nde Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mesut Özil ile Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tarihi Çilehane Camii'nde eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi. Cuma namazı sonrası gerçekleşen bu buluşma, sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Özil'in Gönüllü Katkısı

Başkan Erbaş, yaptığı paylaşımda, "Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile Cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılmasıyla büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Video Paylaşımı

Etkileyici buluşma anlarına ilişkin bir video da paylaşan Erbaş, Özil'i tebrik etti. Bu özel anlar, cami hizmetine olan duyarlılığın ve toplumsal sorumluluğun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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