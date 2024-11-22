Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Prof. Dr. Raşit Küçük'ü Andı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Prof. Dr. Raşit Küçük Anma Programı'na Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vefatının 2. yıl dönümünde Prof. Dr. Raşit Küçük Anma Programı"na katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (TDV İSAM) düzenlenen programda, kendisinin de Prof. Dr. Küçük'ün talebelerinden olduğunu ifade etti.

Başkanlıkta bir dönem birlikte çalıştıkları Prof. Dr. Küçük'ün Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı olarak unutulmaz hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Erbaş, şunları söyledi: "Rabbim rahmet eylesin, mağfiretiyle muamele eylesin. Onun gibi olmayı hepimize nasip eylesin. Hem insani olarak, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselamın ahlakını temsil eden bir mümin, örnek bir Müslüman olarak hem ilim adamı hem idareci olarak yani hangi açıdan ele alırsak alalım örnek bir insan, örnek bir şahsiyet, örnek bir baba, örnek bir eş, örnek bir hoca. Rabbim cennette hepimizi buluştursun inşallah. Allah rahmet eylesin."

Programda, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve İSAM Başkanlığı gibi görevleri üstlenmiş olan Prof. Dr. Küçük'ün hayatı ve hizmetleri anlatıldı. Ayrıca, Prof. Dr. Küçük'ün hayat hikayesinin ve hizmetlerinin anlatıldığı belgeselin kısa bir gösterimi gerçekleştirildi.

İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ve sevenlerinin de hazırladığı konuşmalarla zenginleşen program, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.