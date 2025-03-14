Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan'da Teravih Namazı Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde teravih namazı kıldırdı ve Ramazan ayının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 01:20
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan'da Teravih Namazı Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Teravih Namazı Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde teravih namazı kıldırdı. Namazın ardından cemaate hitap eden Erbaş, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşa ulaşma ayı olduğunu belirtti.

Erbaş, "Ramazan ayını iyi değerlendirelim. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler öğrensin, bilenler okusun, okuyanlar anlasın, tefsiriyle beraber Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışalım." diyerek Ramazan’ın önemine vurgu yaptı.

Cenab-ı Hak'ın, kullarını mağfirete teşvik ettiğini aktaran Erbaş, "Rabbinizden mağfirete koşunuz. Muttakiler için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşunuz." ifadelerini kullandı. Ramazan ayının ibadetlerle değerlendirileceğini söyleyen Erbaş, tüm duaların ve ibadetlerin Allah katında kabul olması için dua etti.

Gençliğin ve çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Erbaş, Peygamber Efendimizin (s.a.s) bir müjdesine de dikkat çekerek, "Mahşer günü, kıyamet günü Allah’ın arşının gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf insan vardır. Bunlardan biri, huzuru camilerde bulan gençlerdir." şeklinde konuştu.

Erbaş, "Ramazan ayını iyi değerlendirelim. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın ve habibinin (s.a.s.) yolundan ayırmasın. Rabbim gençlerimizin, neslimizin kalbinde Kur'an sevgisini yeşertsin." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde teravih namazı kıldırdı....

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde teravih namazı kıldırdı. Erbaş, Teravih namazının ardından cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde teravih namazı kıldırdı....

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde teravih namazı kıldırdı. Erbaş, Teravih namazının ardından cemaate hitap etti.

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