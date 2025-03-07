Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan Mesajını Fatih Camisi'nde Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde verdiği hutbede Ramazan'ın önemini vurgulayarak, iyilik ve affediciliği teşvik etti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:55
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan Mesajını Fatih Camisi'nde Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan Ayında İyiliğin Önemi Üzerine Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da bulunan Fatih Camisi'nde verdiği hutbede, Ramazan ayını vesile kılarak aramızdaki kırgınlıkları ve küskünlükleri sonlandırmak gerektiğini söyledi.

Erbaş, hutbesinde, "Bağışlayıcı ve affedici olalım. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar veren kin, nefret ve hasedi hayatımızdan söküp atalım," ifadelerini kullandı.

Peygamberimizin İyilik Anlayışına Dikkat Çekti

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret ettikten sonra birçok insanın İslam'ı öğrenmek için bu şehre geldiğini belirten Erbaş, Hazreti Nevvas'ın Peygamberimize "İyilik ve kötülük nedir?" diye sorduğunu anımsattı. Bunun üzerine, Allah Resulü ona "İyilik, güzel ahlaktır; kötülük ise vicdanını rahatsız eden şeylerdir," demiştir.

Erbaş, iyiliğin şekle indirgenemeyeceğini vurgulayarak, "İyilik, hayatımızın gayesi, imanımızın ve kulluğumuzun gereğidir," dedi. Ayrıca, Bakara Suresi 177. ayetinin gerçek iyiliği anlattığını ifade etti.

İyiliğin Kapsamı ve Önemi

Hutbesinde, iyiliğin bazen bir çocukla ilgilenmek, bir yaşlıya saygı göstermek ya da kimseyi incitmemek olduğunu belirten Erbaş, "Maalesef, bugün iyiliğin örselendiği bir çağda yaşıyoruz," dedi. Kötülüğün yaygınlaştırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Erbaş, Gazze gibi İslam beldelerinde yaşanan haksızlıklara da vurgu yaptı.

Erbaş, "İyilikleri artırmalıyız, mazlumları zalimlerin insafına terk etmemeliyiz," diyerek zalimlere destek olanların ürünlerini hayatlarından çıkarmaları gerektiğini kaydetti. "Yüce Rabbimiz, 'İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü iyilikle önle,' buyurmaktadır," dedi.

Erbaş, hutbesinin sonunda, Hz. Muhammed'in bir duasıyla konuşmasını bitirerek, Türkiye'deki camilerde Gazze için yardım talebinde bulunulduğunu belirtti.

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