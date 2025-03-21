Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Enderun Usulüyle Teravih Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da Enderun usulüyle teravih namazı kıldırdı ve ramazan hakkında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 23:54
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Enderun Usulüyle Teravih Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Teravih Namazı Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde Enderun usulü ile teravih namazı kıldırdı. Teravih namazı sırasında her dört rekatın ardından ilahi, salavat ve tekbirler eşliğinde çeşitli makamlarda bestelenmiş ilahiler okundu.

Ramazan'ın Güzelliklerini Anlattı

Namazın ardından dua eden Erbaş, ramazanın rahmet, mağfiret, bereket, iyilik ve hayır-hasenat ayı olduğunu belirtti. Erbaş, "Ramazan ayı yüzyıllardır '11 Ayın Sultanı' olarak anılır. Cenab-ı Hak, rahmetinden ve mağfiretinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin" dedi.

Elde edilen manevi havayı vurgulayan Erbaş, teravih namazını 7 makam ile kıldıklarını ifade etti ve ramazanın önemine dair şu sözleri sarf etti: "Ramazan ayı bizim kurtuluş vesilemizdir. Peygamber Efendimiz, 'Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.' demiştir. İnşallah hepimiz bu ayı tamamlayıp bayrama ulaşırız."

Gelecek Nesillere Mesajlar Verdi

Erbaş, ramazan ayında 90 bin camide iyilik konusunu anlattıklarını belirtti. Çocuklara güzel örnek olmaları gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Sabah namazı kılarken, abdest alırken çocuklarımızın bizi görmesi çok önemli. Namaz, bizim başımızın tacıdır; namazsız Müslümanlık olmaz" şeklinde konuştu.

Namaz kılarak Allah’a secde eden cemaatle sohbet eden Erbaş, her bir individualin dua ve ibadetlerine dikkat etmesi gerektiğini hatırlatarak, "Cenab-ı Hak camilerden bizleri uzak etmesin" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da Enderun usulüyle teravih kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da Enderun usulüyle teravih kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da Enderun usulüyle teravih kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da Enderun usulüyle teravih kıldırdı.

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