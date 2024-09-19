Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şehit Gazeteci Eygi'nin Ailesini Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Taziye Ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Eygi'nin Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında hayatını kaybetmesi üzerine ciddi değerlendirmelerde bulundu.

Taziyeler ve Dualar

Didim Asri Mezarlığı'na giden Erbaş, Eygi'nin mezarı başında dua etti. Devamında, Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki evine geçerek, ailesine başsağlığı diledi ve burada Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erbaş, aileyi yalnız bırakmadı ve onların acılarına ortak oldu.

Filistin'deki İnsanlık Mücadelesi

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Erbaş, Eygi'ye rahmet diledi ve onun şehitliğinin değerinin artmasında bulunduğu amaçların önemine dikkat çekti.

"Filistin'de bir insanlık mücadelesi var." diyen Erbaş, Gazzeli ve Filistinli mazlumların yanında yer almış olmasının Eygi'nin katledilişine anlam kattığını ifade etti. Ayrıca, her gün çok sayıda masumun hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünyanın Kör Olması

Erbaş, Eygi'nin durumu üzerinden dünyanın sessizliğine de vurgu yaptı: "Dünyanın kör ve sağır oluşunun en büyük göstergelerinden biri de Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesidir." Bu durumun uluslararası kamuoyunun dikkatini Gazze'ye çekmesini umduğunu belirtti.

Şehitler ve Gaziler Günü

Erbaş, ziyarette ayrıca Türkiye'de şehit yakınları ve gaziler günü dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilere minnetle andıklarını açıkladı. Hayatta olan gazilere sağlık ve huzur diledi.

Ziyarete, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Müftüsü Hasan Güneş ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerince ateş açılması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Didim Asri Mezarlığı'na giden Erbaş, Eygi'nin mezarı başında dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerince ateş açılması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Didim Asri Mezarlığı'na giden Erbaş, Eygi'nin mezarı başında dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerince ateş açılması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Didim Asri Mezarlığı'na giden Erbaş, Eygi'nin mezarı başında dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerince ateş açılması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Didim Asri Mezarlığı'na giden Erbaş, Eygi'nin mezarı başında dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerince ateş açılması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Didim Asri Mezarlığı'na giden Erbaş, Eygi'nin mezarı başında dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerince ateş açılması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Didim Asri Mezarlığı'na giden Erbaş, Eygi'nin mezarı başında dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerince ateş açılması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Didim Asri Mezarlığı'na giden Erbaş, Eygi'nin mezarı başında dua etti.