Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sinop'ta Din Görevlileriyle Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Sinop'ta Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop'taki Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda din görevlileriyle buluştu. Erbaş, yaptığı konuşmada, İslam'a ve insanlığa hizmet etmenin en büyük ideal olduğunu ifade etti.

İlam'ın Güzelliklerini Aktarmanın Önemi

Erbaş, yaz Kur'an kursları üzerine önemli açıklamalarda bulunarak, "Çocuklar küçük yaşlarda sizlerden öğrendiklerini asla unutmazlar. Eğer onların kalplerine İslam’ın güzelliklerinden birkaç hususu bile aktarabilirseniz, bu size kurtuluşun vesilesi olur." şeklinde konuştu.

Samimiyet ve Heyecan Vurgusu

Din görevliliğinde ihlas, samimiyet, aşk ve heyecan'ın en önemli unsurlar olduğunu dile getiren Erbaş, "Aşk ve heyecan yoksa muvaffak olamayız; rol model olmalıyız," dedi.

Büyük İdeal ve Adanmışlık

Erbaş, sözlerini, "En çok ihtiyaç duyacağımız şey, yüce bir ideal, adanmışlık ruhu ve bitmeyen bir heyecandır. Yüce dinimiz İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimizdir," diyerek sürdürdü. Çalışmalarının meyvesini görmenin heyecan kaynağı olduğunu belirtti.