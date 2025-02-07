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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suriye'de Hasene Kompleksi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Ali Erbaş, Suriye'nin Azez ilçesinde inşa edilen Hasene Kompleksi'nin açılışında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:17
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suriye'de Hasene Kompleksi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hasene Kompleksi'nin Açılışını Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Hasene Vakfı iş birliğiyle Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde hayata geçirilen Hasene Kompleksi'nin açılış törenine katıldı. Törende, toplamda 108 konutun teslimi gerçekleştirildi.

Yardımlaşma ve Paylaşmanın Önemi

Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, Suriye'de 63 yıllık zulüm döneminin sona erdiğini belirterek, “Son 14 yıldır Suriye ve Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimiz için elimizden gelen tüm gayreti sergiledik. İnşallah bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız,” dedi.

“Sahip olduğumuz inancın en bariz özelliklerinden biri yardımlaşma ve paylaşmadır. Asırlar boyu mazlumların yardımına koşmayı bir iman ve kulluk görevi bildik,” diyen Erbaş, savaş, katliam ve göçlerin revaçta olduğu bir çağda iyiliği emretmenin ve insanları kötülüklerden korumanın Müslümanlar için bir iman görevi olduğunu ifade etti.

Birlik ve Dayanışmanın Önemi

Erbaş, “Dünyayı iyiliğin ve merhametin değiştireceğine inanıyoruz,” diyerek Müslümanların kendi aralarında dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. “Kötülüğümüzü isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Coğrafyamızdaki acıları dindirmek için birlik ve beraberlik şart,” şeklinde konuştu.

Erbaş, tarihte zalimler ve kötülerin mazlumların dağınıklığından cesaret aldığını belirterek, “Biz bir oldukça, kenetlendikçe zalimler cesaretlerini kaybedecektir,” ifadelerini kullandı.

Hasene Kompleksi Hakkında

Hasene Kompleksi, 2023 yılında Azez'de hayata geçirilmiş bir projedir. Kompleks, 65 metrekarelik 108 konut, 750 kişi kapasiteli cami, sağlık ocağı, 22 derslikli okul, 75 kişilik anaokulu, su deposu ve su kuyusu içermektedir.

Erbaş, konuşmasının sonunda inşa edilen 108 konutun anahtarını Suriyeli ailelere teslim ederek, kompleksin yapımı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Törende ayrıca Kilis Valisi Tahir Şahin, Halep Valisi Azzam Garip ve birçok yetkili de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Hasene Vakfı tarafından...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Hasene Vakfı tarafından Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde inşa edilen Hasene Kompleksi'ndeki 108 konutun teslimi için düzenlenen törene katıldı. Törende, Kilis Valisi Tahir Şahin, Halep Valisi Azzam Garip, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Hasene Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aydın ile Kilis Müftüsü Alettin Bozkurt da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Hasene Vakfı tarafından...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Hasene Vakfı tarafından Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde inşa edilen Hasene Kompleksi'ndeki 108 konutun teslimi için düzenlenen törene katıldı. Törende, Kilis Valisi Tahir Şahin, Halep Valisi Azzam Garip, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Hasene Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aydın ile Kilis Müftüsü Alettin Bozkurt da yer aldı.

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