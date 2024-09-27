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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ahilik Sempozyumu'nda Çarpıcı Açıklamalar

Ali Erbaş, 7. Ahilik Sempozyumu'nda kanunların caydırıcılığına vurgu yaptı ve Ahilik değerlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:01
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ahilik Sempozyumu'nda Çarpıcı Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Çarpıcı Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, ülke gündemini meşgul eden olaylara dikkat çekti.

Kanunların Caydırıcılığı

Erbaş, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'da yaşadığı trajik olaya atıfta bulunarak, "Kanunların caydırıcı olması lazım. Bu olayda katili tespit etsek, ne olacak? Kaç sene yatarsa yatsın, bizim acımız dinecek mi?" diye sordu.

Ahilik Kültürü ve Değerleri

Ahilik kelimesinin Arapçada kardeşlik anlamına geldiğini ifade eden Erbaş, Ahilik kültürünün kökeninin Kur'an'a dayandığını belirtti. "Kur'an'da 'müminler ancak kardeştir' ve 'Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz' ayetleri bulunuyor. Ahilik, bu prensipler üzerine kurulmuştur," dedi.

Ahiliğin temel ilkelerinden doğruluk, dürüstlük ve emanete riayet olduğunu söyleyen Erbaş, Mü'minun Suresi'ndeki müminlerin özelliklerine de dikkat çekti.

İkna Edici Kanuni Müeyyideler

Erbaş, kötü davranışların ortadan kaldırılması için vicdani ve kanuni müeyyidelerin önemine değindi. "Vicdanlarımızı eğitmemiz lazım. Ahilik teşkilatı bir vicdan eğitimi okuludur," diyerek, caydırıcılık özelliklerini sorguladı.

Ahilik ve Toplum

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen de Ahiliğin toplumun ekonomik ve ahlaki yapısındaki rolünün önemine vurgu yaptı. Özgen, "Ahilik, bireylerin mesleki eğitim alıp, topluma faydalı, dürüst bireyler olarak yetişmelerini sağlar," şeklinde konuştu.

Gazze ve Boykot Mesajı

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, konuşmasına Gazze'deki insanlık dışı olayları lanetleyerek, "Boykotta hayat var" diyerek siyonist destek veren firmaların ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Ahilik Sancağı

Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a Ahilik Sancağı hediye edildi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) de yer aldı.

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