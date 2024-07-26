Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Aile Büyüklere Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop'ta Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti. Erbaş, hutbesinde, "Bizim medeniyetimiz birlik medeniyetidir, birlikte mutlu olma medeniyetidir, dayanışma medeniyetidir, sevgi ve saygı medeniyetidir" sözlerini vurguladı.

Aile Büyüklerinin Önemi

Erbaş, aile büyüklerinin rızasının cennete ulaşmanın önemli yollarından biri olduğunu belirterek, "Aile büyüklerimiz, rahmet ve mağfiret vesilemizdir. Evlerimizin bereketidir, sohbetlerimizin neşesidir. Varlıkları huzurun kaynağı, yoklukları ise yürekyarasıdır" diye ekledi.

Fedakarlık ve Tecrübelerin Rolü

Aile büyüklerinin çocukların yetiştirilmesi konusundaki fedakarlıkları hakkında konuşan Erbaş, onların tecrübelerinin her daim rehber niteliği taşıdığını ifade etti. "Hayat yolculuğumuzdaki sığınağımız ve dayanağımız aile büyükleridir. Eğitimin ilk alındığı yer ailedir. Anne ve babalarımız ilk öğretmenlerimizdir" dedi.

Yalnızlığa Terke Dikkat

Son dönemde aile büyüklerinin yalnız bırakıldığını belirten Erbaş, toplumu bu konuda uyarmayı sürdüreceklerini kaydetti. "Büyüklerimizi yalnız bırakmayalım, onları evlat hasreti içerisinde bırakmayalım" çağrısını yaptı.

Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Erbaş ayrıca, Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, Gazze'de yaşanan zulmün son bulması için dua etti. "Bize düşen, büyüklerimize şefkat ve merhametle muamele etmek, kalplerini asla kırmamaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.