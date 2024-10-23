Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Aliya İzzetbegoviç'e Vefa

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzzetbegoviç Panelinde Değerlendirmelerde Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bir Büyük Mütefekkir: Aliya İzzetbegoviç" panelinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Erbaş, Aliya İzzetbegoviç'in mütefekkir ve entelektüel kişiliği sayesinde değerli bir lider ve siyasetçi haline geldiğini belirterek, "İslam inancı ve ahlak ilkelerine sıkı sıkıya bağlılığı, onun bu konumda önemli bir yere sahip olmasını sağladı," ifadelerini kullandı.

İslam Dünyasında Önemli Bir Figür

Aliya İzzetbegoviç'i 20. yüzyılda İslam dünyasının yetiştirdiği mütefekkirlerden biri olarak tanımlayan Erbaş, İzzetbegoviç'in yüksek özgüveniyle düşünce ve eylem insanı olduğunu vurguladı. Erbaş, "İzzetbegoviç'in fikirleri, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, sanat ve hukuk gibi birçok disiplinde derin bir bilgi birikimi ile şekillendi. Bu birikim, İslam dünyasına yeni bir soluk kazandırdı," dedi.

İzzetbegoviç’in İnsanlığı Kucaklayan Düşünceleri

Aliya İzzetbegoviç'in düşüncelerinin Kur'an ve İslami değerlere dayandığını ifade eden Erbaş, onun insanın maddi ve manevi dünyasını bir bütün olarak değerlendiren bir anlayış benimsediğine dikkat çekti. "Bu anlayış, insanlığın kurtuluş yolu olarak İslam'ı görmesindendir," diye ekledi.

Erbaş ayrıca, Bosna savaşı sırasında İzzetbegoviç'in isminin duyulduğunu, bu dönemde Bosna için seferber olduklarını hatırlattı.

İzzetbegoviç’in Duruşu ve Adalet Mücadelesi

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic de, İzzetbegoviç'in Filistin ve diğer bölgelerdeki adaletsizliklere karşı duruşundan ilham alarak adalet mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı. Daha sonra, panelde Dr. Hüseyin Kansu, Doç. Dr. Admir Mulaosmanoviç ve Müftü Remzi Pitiç, İzzetbegoviç'i farklı yönleriyle ele alarak sunumlar gerçekleştirdiler.