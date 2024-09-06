Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Eğitim ve Ahlak Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da Hutbe İrat Etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da yeni açılan Hz. Ali Camisi'nde efectelik yaparak, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi milletine ve insanlığa faydalı bir nesil olarak yetiştirmek ortak sorumluluğumuzdur" sözlerine dikkat çekti.

İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir

Beşeriyetin aydınlık geleceği için ilim ve eğitim çalışmalarına yön vermenin önemini vurgulayan Erbaş, "İslam, her Müslüman için ilim edinmeyi öncelikli bir görev olarak görmektedir" dedi. Hutbesinde ilim ve ahlakın birlikte yürütülmesi gerektiğine değinen Erbaş, "Cenabıhak, 'Yaratan Rabb'inin adıyla oku' buyurmuştur" diyerek eğitimdeki ilahi emirleri hatırlattı.

Öğretmenlik Mesleği ve Sorumluluklarımız

Erbaş, eğitimin amacının güzel ahlak, salih amel ve toplum faydası olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlik, Allah Resulü'nün övdüğü bir meslektir" sözleriyle öğretmenlerin rolüne vurgu yaptı. "Göz aydınlığı yavrularımız için hem akademik başarılar hem de ebedi kurtuluşları için gayret gösterelim" dedi.

Yeni Eğitim Yılı ve Kurslar

Yeni eğitim öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağına değinen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur'an kurslarının çocukların eğitiminde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Ayrıca, "Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı Kur'an kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz" diyerek, tüm toplumu eğitim programlarına katılmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.