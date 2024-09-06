Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Eğitim ve Ahlak Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da hutbede çocukların eğitimine dair ortak sorumluluğa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 16:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Eğitim ve Ahlak Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da Hutbe İrat Etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da yeni açılan Hz. Ali Camisi'nde efectelik yaparak, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi milletine ve insanlığa faydalı bir nesil olarak yetiştirmek ortak sorumluluğumuzdur" sözlerine dikkat çekti.

İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir

Beşeriyetin aydınlık geleceği için ilim ve eğitim çalışmalarına yön vermenin önemini vurgulayan Erbaş, "İslam, her Müslüman için ilim edinmeyi öncelikli bir görev olarak görmektedir" dedi. Hutbesinde ilim ve ahlakın birlikte yürütülmesi gerektiğine değinen Erbaş, "Cenabıhak, 'Yaratan Rabb'inin adıyla oku' buyurmuştur" diyerek eğitimdeki ilahi emirleri hatırlattı.

Öğretmenlik Mesleği ve Sorumluluklarımız

Erbaş, eğitimin amacının güzel ahlak, salih amel ve toplum faydası olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlik, Allah Resulü'nün övdüğü bir meslektir" sözleriyle öğretmenlerin rolüne vurgu yaptı. "Göz aydınlığı yavrularımız için hem akademik başarılar hem de ebedi kurtuluşları için gayret gösterelim" dedi.

Yeni Eğitim Yılı ve Kurslar

Yeni eğitim öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağına değinen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur'an kurslarının çocukların eğitiminde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Ayrıca, "Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı Kur'an kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz" diyerek, tüm toplumu eğitim programlarına katılmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

İLGİLİ HABERLER

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar