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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gazze Açıklaması: "İnsanlığın Karakteri Sorgulanıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda Gazze'deki saldırılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:36
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gazze Açıklaması: "İnsanlığın Karakteri Sorgulanıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze'deki Cinayetlere Dikkat Çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'İşgalci siyonistlerin Gazze'de fütursuzca işlediği cinayetler ve uyguladıkları soykırım karşısındaki sessizlik, aslında insanlığın nasıl karanlık bir çağdan ve kurak bir iklimden geçtiğinin apaçık kanıtıdır.' dedi.

Küresel Sömürü Düzeni ve İnsan Hakları İhlalleri

Erbaş, dünyanın siyasi ve ahlaki açıdan ciddi bir krizin içinde olduğunu belirterek, 'Sadece belli bir kesimin çıkarları üzerine inşa edilen küresel sömürü düzeninin devam ettirilmesi adına tüm insani değerler ayaklar altına alınmaktadır.' dedi.

İslam'ın Kurtuluş Reçetesi Olacağı Vurgusu

Bugün tüm dünyayı etkileyen savaş, işgal, açlık ve göç gibi sorunların insanlığı umutsuzluğa sürüklediğini ifade eden Erbaş, 'İslam'ın adalet, merhamet ve barış değerleri çerçevesinde çözümler üreterek insanlık için bir kurtuluş reçetesi olacaktır.' dedi.

Müslümanların Sorumlulukları ve Eğitimin Önemi

Müslümanların daha fazla inisiyatif alması gerektiğine dikkat çeken Erbaş, 'Fitne ve tefrikaya neden olacak tartışmaları terk ederek, cesaret ile hareket etmenin zamanı gelmiştir.' ifadesini kullandı.

Kur'an Kurslarının Rolü

Erbaş, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının önemli merkezler olduğuna da vurgu yaparak, 'Bu kursların sağladığı eğitim, milli ve manevi değerleri aşılamaktadır.' dedi.

Dijital Mecralarda Din İstismarı Sorunu

Bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde, sahih bilgilerin doğru bir usul ve üslupla aktarılmasının önemini anlatan Erbaş, 'Dijital mecralarda din istismarcılarına fırsat verilmemelidir.' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Küresel Hizmetleri

Başkanlık, Türkistan'dan Afrika'ya kadar dindaş ve soydaşlarımıza kamusal hizmetler sunmaya devam ediyor. '55 dil ve lehçede yayıncılık faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz.' diye konuştu.

Gençleri Bağımlılıklardan Koruma Amaçlı Çalışmalar

Erbaş, gençleri kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklardan korumak için ise, 'Bu süreçte cami merkezli rehberlik faaliyetleri ve bilinçlendirme çalışmalarıyla her türlü madde bağımlılığına karşı mücadele edeceğiz.' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 44. İl Müftüleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılarak, sonuç bildirgesini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 44. İl Müftüleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılarak, sonuç bildirgesini açıkladı.

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