Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hac Organizasyonu Semineri Açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu Kafile Görevlileri Eğitim Semineri'nde Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu Kafile Görevlileri Eğitim Semineri'ne katıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada hac yolculuğu boyunca yönlendirdikleri kardeşlerin, Yüce Kitabımızın evrensel mesajlarıyla buluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Hac İbadetinin Önemi ve Gereklilikleri

Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen seminere katılarak, hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmenin hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti. Haccın, İslam'ın en önemli farzlarından biri olduğunu vurgulayan Erbaş, bu ibadetin hem mal hem de bedenle gerçekleştirildiğini ifade etti.

İki Temel Konu Üzerine Vurgu

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ibadeti süresince dikkate aldığı iki kritik konu olduğunu dile getiren Erbaş şöyle devam etti:

Birincisi , hacın her menasikinin eksiksiz yerine getirilmesidir. Hacıların hacda yapılacak her türlü işlevi en güzel şekilde gerçekleştirmesi sağlanmalıdır.

, hacın her menasikinin eksiksiz yerine getirilmesidir. Hacıların hacda yapılacak her türlü işlevi en güzel şekilde gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. İkincisi, hac vazifesinin anlam ve hikmetlerinin idrak edilmesidir. Bu, irşat vazifemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Hacılığın Önemi ve Heyecanı

Bilinçli ve şuurlu bir yolculuk olan hacılığın, Müslümanların yaşamında büyük bir değişim ve dönüşüm sağladığını hatırlatan Erbaş, "Gidişlerindeki o heyecan dönüşlerinde de olsun. Heyecanını kaybetmelerine fırsat vermeyelim." ifadelerini kullandı.

Sözlerini, "Hac yolculuğu boyunca ibadetlere rehberlik ettiğimiz kardeşlerimizi, Yüce Kitabımızın evrensel mesajlarıyla buluşturmanın gayreti içerisinde olmalıyız" diyerek tamamladı. Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 2025 Hac Organizasyonu Kafile Görevlileri Eğitim Semineri'nde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 2025 Hac Organizasyonu Kafile Görevlileri Eğitim Semineri'nde konuştu.