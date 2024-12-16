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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Halid Nebhan Ebu Diya'ya Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Halid Nebhan Ebu Diya için başsağlığı mesajı yayımladı, torunu Rim'e olan özlemini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 18:55
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Halid Nebhan Ebu Diya'ya Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Halid Nebhan Ebu Diya için bir taziye mesajı yayımladı.

Ebu Diya, 3 yaşındaki torunu Rim ile sembolleşmiş ve bu trajik olayda önemli bir figür haline gelmiştir. Erbaş, sosyal medya hesabında Halid için yaptığı paylaşımda, "Halid dede 'ruhunun ruhuna' kavuştu" ifadesini kullandı.

Mesajında şunları kaydetti: "İsrail'in katlettiği 3 yaşındaki torunu Rim'e vedası sırasında metanetli duruşu ile tanıdığımız, Gazze'nin sembollerinden biri olan Halid Nebhan Ebu Ziya, katil İsrail'in saldırılarında şehadete kavuştu. Türkiye Diyanet Vakfı 7. Uluslararası İyilik Ödülleri programında Filistin'in tüm asil halkı adına kendisine vefa ödülü verdiğimiz Halid Nebhan Ebu Ziya'ya, 'ruhumun ruhu' diye sevdiği 3 yaşındaki torunu Rim'e, ailesine ve katil İsrail'in şehit ettiği tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Zalimlerin yerle yeksan olduğu günlere kavuşabilmek ve inşallah cennette buluşmak duasıyla."

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