Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İslam'da Orta Yol Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da Orta Yol Mesajı Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da düzenlenen "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansında, inancın sahih bilgiler üzerine kurulu olması gerektiğini vurguladı. Erbaş, Peygamber Efendimiz'in öğretilerinde olduğu gibi orta yolun önemini ön plana çıkardı. "Ne aşırılıklar ne de hurafeler, orta yolu takip etmemiz lazım" diyerek, gençlere aşırı uçlardan uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Üniversiteler ve Camiler Arasındaki Bağ

Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde konuşan Erbaş, üniversitelerin evrensel bilginin üretildiği merkezler olduğunu belirtti. Üniversite kelimesinin Arapça karşılığı olan "camia" kelimesi ile "cami" kelimesinin ilişkisinden bahsederek, "Cami ve camia birbirine ne kadar yakışıyor. Camisiz camia olmamalı" dedi.

Öğrencilere Tavsiyeler

Erbaş, öğrencilere yönelik olarak ahlakın, güzel davranışların önemini vurguladı. "Güzel ahlak, gencin süsüdür" diyen Erbaş, Peygamberimizin "kendisi için istediğini, kardeşi için istemeyen hakiki mümin değildir" hadisini hatırlattı. Bunun yanı sıra, inançlarının ve ahlaklarının doğru temellere dayandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ölüm ve Ahiret Anlayışı

Erbaş, insanların irkını, rengini ve yaşadığı coğrafyayı seçemediğine ancak ahlak ve inançlarını geliştirebileceklerine dikkat çekerek, "Ölüm yok oluş değildir" ifadesini kullandı. Mülk suresinden alıntıyla, "Bakalım hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz diye sizi imtihana çekmek için Allah ölümü de hayatı da yarattı" dedi.

Konya'da ayrıca Valilik ziyareti gerçekleştiren Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti. İlk teravih namazını Konya'da kılacaklarını da belirtti. Vali İbrahim Akın, Erbaş’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" isimli konferansa katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" isimli konferansa katıldı.