Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İyilik Haftası Açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanı'ndan İyilik Haftası Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İyilik Haftası boyunca düzenlenecek etkinliklerin toplumsal iyilik bilincini artırmaya yönelik önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Erbaş, ramazan ayına denk gelen bu haftada, iyilik seferberliği başlatarak “Dünyayı, paylaşıldıkça çoğalan iyilik değiştirecektir” ifadesiyle mesajını güçlendirdi.

Hafta Boyunca Yapılacak Etkinlikler

Erbaş, yazılı bir açıklamada, hafta çerçevesinde vaaz, hutbe, televizyon ve radyo programları gibi birçok etkinlik gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu çalışmalarla iyilik hakkında toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor. “Kötülüğü iyilikle sav” anlayışını benimsediklerini vurgulayan Erbaş, bu dönemde yoksul, engelli, yaşlı ve muhtaç gruplara özel önem vereceklerini dile getirdi.

Farkındalık ve Sosyal Destek Projeleri

İyilik Haftası kapsamında, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik çeşitli yarışmalar, çocuk şenlikleri ve gençlik şölenleri düzenleneceğini belirten Erbaş, topluma yönelik tüm kesimlerin bu etkinliklerden faydalanacağını ifade etti. Ayrıca, iyilik sofraları kurulacak ve dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçları her yönüyle gözetilerek gerekli destek sunulacaktır.

Aile Yılı Projesine Dikkat

2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğine dikkat çeken Erbaş, bu yıl içerisinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik projeler geliştireceklerini de belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, iyiliğin sürdürülmesi ve toplumda yerleşmesi adına çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.