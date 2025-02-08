Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kahramanmaraş'ta Deprem Mesajı: Dayanışma Ruhumuz Güçlü!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kahramanmaraş'ta Deprem Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Buluşmaları" programında 6 Şubat 2023 depremlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, depremin yarattığı zorluklar karşısında milletin sergilediği birlik ve beraberliğin, geçmişteki sıkıntıların üstesinden gelme kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ali Erbaş, depremin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Bu ağır musibet karşısında milletin gösterdiği azim ve sabrın önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır" dedi. Devletin, milletin ve sivil toplum kuruluşlarının deprem sonrası yaraları sarmakta gösterdiği fedakarlıklara da değinen Erbaş, ihsan bilincinin bir afetin yaralarını aşmada hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Paylaşma ve Dayanışma Ahlakı

Başkan Erbaş, "Deprem için seferber olan binlerce insanımızın o ihsan bilinciyle hareket ettiğini bir kez daha gördük" diyerek, milletin dayanışma ve paylaşma ruhunu öne çıkardı. Diyanet İşleri Başkanı, "Hiçbir karşılık beklemeden her türlü imkanı seferber eden milletimiz, yalnızca Allah'ın rızasını gözetmiştir" ifadelerini kullandı.

Sürekli Yardım Anlayışı

Erbaş, depremlerin yaralarının tamamen sarılması için maddi ve manevi yardımların devlet ve millet işbirliği ile sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. "Tek bir insanın sıkıntısı kalmayana dek bu tavrın devam ettirilmesi zorunludur" şeklinde konuştu.

Afetlere Duyarlılığı Artırmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı, toplumun doğal afetlere karşı duyarlılığını artıracak çalışmaların önemine de vurgu yaparak, çevresel sorunlara ve afetlere yol açan ihmallerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erbaş, "Her türlü afete karşı bireysel ve toplumsal bilinç oluşturmak, kesinlikle ihmal edilemez bir sorumluluktur" dedi.

Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, vakıf üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Alimleri Vakfınca Kahramanmaraş'taki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde "Afetler ve Buhranlar Anında Alimlerin Sorumlulukları" başlığı altında düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Buluşmaları" programında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Alimleri Vakfınca Kahramanmaraş'taki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde "Afetler ve Buhranlar Anında Alimlerin Sorumlulukları" başlığı altında düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Buluşmaları" programında konuştu.