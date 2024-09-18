DOLAR
34,04 0,02%
EURO
37,89 -0,12%
ALTIN
2.800,7 0,01%
BITCOIN
2.049.988,28 0,08%

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid-i Nebi Haftası'nda Vurgular

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nda önemli mesajlar verdi, bilginin insanları yaşatması gerektiğini vurguladı ve zulme karşı duyarlılık çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:45
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid-i Nebi Haftası'nda Vurgular

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın İzmir'deki Mevlid-i Nebi Haftası Konuşması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'deki Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada, Lübnan'daki telsiz patlamalarını hatırlatarak bilginin insanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri eleştirdi. Erbaş, ‘Bilgi, insanları katletmek için mi kullanılıyor?’ diyerek bu durumu sorguladı.

Bilgi, İnsanları Yaşatmak İçin Kullanılmalı

Erbaş, Müslüman anlayışının bilginin insanları öldürmek veya zarar vermek için değil, yaşatmak için kullanılması gerektiğini vurgulayarak, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu anlayışı pekiştirmeye yönelik önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. ‘O Mukaddes Sevgi ile Birlik ve Kardeşlik’

Mevlid-i Nebi'nin Müslümanların gönül dünyasında güçlü bir yere sahip olduğunu ifade eden Erbaş, ‘Peygamber sevgisini pekiştirmek istiyoruz. Onun getirdiği insani ve ahlaki erdemleri hayatımıza taşımak bizim görevimiz’ dedi.

Şahsiyet İnşası Teması

Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Şahsiyet İnşası' konusunu ele aldıklarını belirten Erbaş, Müslümanların şahsiyetinin inşasında Peygamber Efendimizin örnek alınması gerektiğini dile getirdi. İnsani Değerlerin Önemine Vurgu

Dünya genelinde yaşanan bencillik ve umutsuzluk gibi sorunlara dikkat çeken Erbaş, insanların manevi değer ve ahlaki erdemlerini yitirdiğini kaydetti. 'Bugün Hz. Muhammed'in mesajına daha çok ihtiyacımız var' dedi.

Zulme Duyarsız Kalmak Mümkün Değil

Erbaş, Filistin'deki zulme karşı duyarsız kalmanın yanlış olduğunu belirtti ve bu zulme son vermek için Müslümanların birlik olması gerektiğini ifade etti. ‘Bu zulüm bitinceye kadar gereken her şeyi yapmalıyız’ şeklinde konuştu. Bilginin Doğru Kullanımına Dikkat

Erbaş, Lübnan'daki telsiz patlamalarında hayatını kaybedenlere atıfta bulunarak, 'Bilgi insanları yaşatmak içindir’ ifadelerini kullandı. Program, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın konuşmaları ile sona erdi, ardından Erbaş'a çiçek takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı"na katıldı. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen (solda) ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun (sol 4) da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı"na katıldı. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen (solda) ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun (sol 4) da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı"na katıldı. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen (solda) ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun (sol 4) da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı"na katıldı. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen (solda) ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun (sol 4) da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı"na katıldı. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen (solda) ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun (sol 4) da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı"na katıldı. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen (solda) ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun (sol 4) da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Diyanet İşleri Başkanlığınca Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı"na katıldı. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen (solda) ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun (sol 4) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan’daki Saldırılar: Yeni Tehditler ve Uzman Görüşleri
2
Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Burdur ve Karabük'te Yeni İdare Mahkemeleri Kuruluyor
4
İran, Lübnan'daki Patlamada Yaralananları Tedavi İçin Kabul Etti
5
Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: ölü Sayısı 20'ye Ulaştı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi