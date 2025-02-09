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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sigarayı Bırakma Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigarayı bırakma çağrısında bulunarak, sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için yeni bir başlangıç yapmamız gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sigarayı Bırakma Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Önemli Mesaj

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla önemli bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sigara kullanma alışkanlığının sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık ve Aile İçin Yeni Bir Başlangıç

Başkan Erbaş, mesajında her yıl dünyada milyonlarca kişinin sigara nedeniyle hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğine vurgu yaptı. Bu bağlamda, “Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım” ifadelerini kullandı. Ayrıca dinimiz açısından da sigaranın bir tehlike olduğunu belirterek, “Dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim” çağrısında bulundu.

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