Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Terör ve İslam Karşıtlığı Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu"nda Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam coğrafyasını cenderesine alan terör ve şiddet sorunu, çözmemiz gereken en önemli meselelerden biridir" dedi.

Erbaş, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesince Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, 9 ülkeden İslam alimlerinin katıldığı "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu"nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve birçok ülkeden gelen İslam alimlerine teşekkür etti.

İslam'ın Temel Değerleri

İslam'ın beşeri ilişkilerin zeminine adaleti ve merhameti yerleştiren bir din olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Müslümanlar olarak İslam'ın inanç ve medeniyet değerleri ekseninde bir hayat tasavvuru geliştirip çağın idrakine sunabilmek için öncelikle enerji ve potansiyelimizi sömüren sorunlarla yüzleşmek ve onları kendi medeniyet köklerimizden alacağımız ilhamla kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturmak zorundayız. İslam coğrafyasını cenderesine alan terör ve şiddet sorunu, bu bağlamda çözmemiz gereken en önemli meselelerden biridir."

Erbaş, inanç karşıtı ideolojiler ve dezenformasyon yoluyla körüklenen İslam karşıtlığı'nın acil ele alınması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Temel İnsan Hakları ve Güvenlik Sorunları

Erbaş, temel insan haklarının hiçe sayıldığı bir dünyada hiç kimsenin güvende olmadığını belirtti. "Güçlünün zayıfı ezdiği, inanç ve kültür ırkçılığının politik yöntem haline getirildiği bir dünyada, İslam düşmanlığı sadece Müslümanları değil, tüm insanlığı tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bağlılık ve Dayanışma

İslam toplumlarının aralarındaki işbirliğini güçlendirmesinin önemine değinen Erbaş, "Hayatı kuşatan bütün kötülüklerle etkin bir mücadele ortaya koyabilmek için ortak bir akıl ve kolektif bir stratejik iletişim yöntemine ihtiyaç vardır" diye ekledi.

Erbaş, Müslümanların Kur'an ve Sünnet'in rehberliğinde daha fazla kenetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, sorunların ortak bir dille çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. "Topluma umut ve güven veren adımlar atmalıdır" diyerek, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Nitekim, İslam'ın rahmet iklimi ve medeniyet değerleri, insanlığın en büyük umudunu temsil etmektedir. Müslümanlar, bu değerlerden yararlanarak pek çok sorunu kolaylıkla çözebilirler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.