DOLAR
34,55 -0,22%
EURO
36,44 -0,29%
ALTIN
2.959,26 -0,83%
BITCOIN
3.366.528,41 -3,42%

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Terör ve İslam Karşıtlığı Vurgusu

Ali Erbaş, terör ve İslam karşıtlığını çözülmesi gereken önemli meseleler olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:48
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Terör ve İslam Karşıtlığı Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu"nda Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam coğrafyasını cenderesine alan terör ve şiddet sorunu, çözmemiz gereken en önemli meselelerden biridir" dedi.

Erbaş, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesince Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, 9 ülkeden İslam alimlerinin katıldığı "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu"nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve birçok ülkeden gelen İslam alimlerine teşekkür etti.

İslam'ın Temel Değerleri

İslam'ın beşeri ilişkilerin zeminine adaleti ve merhameti yerleştiren bir din olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Müslümanlar olarak İslam'ın inanç ve medeniyet değerleri ekseninde bir hayat tasavvuru geliştirip çağın idrakine sunabilmek için öncelikle enerji ve potansiyelimizi sömüren sorunlarla yüzleşmek ve onları kendi medeniyet köklerimizden alacağımız ilhamla kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturmak zorundayız. İslam coğrafyasını cenderesine alan terör ve şiddet sorunu, bu bağlamda çözmemiz gereken en önemli meselelerden biridir."

Erbaş, inanç karşıtı ideolojiler ve dezenformasyon yoluyla körüklenen İslam karşıtlığı'nın acil ele alınması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Temel İnsan Hakları ve Güvenlik Sorunları

Erbaş, temel insan haklarının hiçe sayıldığı bir dünyada hiç kimsenin güvende olmadığını belirtti. "Güçlünün zayıfı ezdiği, inanç ve kültür ırkçılığının politik yöntem haline getirildiği bir dünyada, İslam düşmanlığı sadece Müslümanları değil, tüm insanlığı tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bağlılık ve Dayanışma

İslam toplumlarının aralarındaki işbirliğini güçlendirmesinin önemine değinen Erbaş, "Hayatı kuşatan bütün kötülüklerle etkin bir mücadele ortaya koyabilmek için ortak bir akıl ve kolektif bir stratejik iletişim yöntemine ihtiyaç vardır" diye ekledi.

Erbaş, Müslümanların Kur'an ve Sünnet'in rehberliğinde daha fazla kenetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, sorunların ortak bir dille çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. "Topluma umut ve güven veren adımlar atmalıdır" diyerek, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Nitekim, İslam'ın rahmet iklimi ve medeniyet değerleri, insanlığın en büyük umudunu temsil etmektedir. Müslümanlar, bu değerlerden yararlanarak pek çok sorunu kolaylıkla çözebilirler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK Başkanı Şahin: 'Yapay Zeka Medyanın Ayrılmaz Bir Gerçekliğidir'
2
Bursa'da Kuvvetli Lodos, Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Oldu
3
MSB'den Teğmenlere Disiplin İkazı: 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' İfadesi Yanlış Anlaşılıyor!
4
Şehit Öğretmen Neşe Alten ve Babası Tekirdağ'da Anıldı
5
MSB Basın Toplantısında Terörle Mücadele ve Savunma Güncellemeleri
6
Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor: 1 Aralık 2024 Tarihinde Zorunlu Hale Gelecek
7
Çin ve Brezilya, İlişkilerini 'Ortak Geleceği Paylaşan Topluluk' Düzeyine Taşıdı

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı