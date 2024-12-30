Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı' Belgeselini Tanıttı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Belgeselin Tanıtımına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın bir asırlık hikayesinin anlatıldığı 'Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı' belgesel filminin tanıtım programına katıldı. Program, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler Vardı

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre programa Erbaş'ın yanı sıra eski Diyanet İşleri başkanları Tayyar Altıkulaç, Mustafa Sait Yazıcıoğlu ve Mehmet Nuri Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri başkan yardımcıları Huriye Martı ve İbrahim Hilmi Karslı ile üst düzey yöneticiler ve personel katıldı.

Ali Erbaş'ın Önemli Mesajları

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, bir asır içinde yüz binlerce hocanın Diyanet İşleri Başkanlığının bugünkü seviyeye ulaşmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Başkanlığın inanç, ibadet ve ahlak konularında toplumu aydınlatma görevini üstlendiğini ifade eden Ali Erbaş, "Bu görev tanımımız doğrultusunda vazifemizi yapmış ve vazife yaptığımız insanların rızasını almışsak ne mutlu bize. Tersi olursa ne yazık bize" diye konuştu.

Erbaş, İslam'ın yeryüzüne iyiliği yaymak için gönderilen bir din olduğuna dikkat çekerek, "Kurtuluş İslam'dadır. İşte bu kurtuluştan daha fazla insan istifade etsin derdimiz bu. Türkiye Diyanet Vakfı'mızın kuruluş amacı bu. Logosunun altında 'yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar' yazması bunun için" dedi.

Belgesel Yayın Saati

Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı belgeseli, bugün saat 21.00'de Diyanet TV'de yayınlanacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın bir asırlık hikayesinin anlatıldığı "Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı" belgesel filminin 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programına katıldı. Erbaş, programda konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın bir asırlık hikayesinin anlatıldığı "Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı" belgesel filminin 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programına katıldı. Erbaş, programda konuşma yaptı.