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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Unutmanın En Kötüsü Rabb'i Unutmaktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze ve İslam beldelerine yönelik saldırılara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:11
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Unutmanın En Kötüsü Rabb'i Unutmaktır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hutbe Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde verdiği hutbede, dünya genelinde yaşanan insanlığa karşı işlenen suçlara vurgu yaptı.

Masumlara Yönelik Saldırılar

Erbaş, "Bugün, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerine bombalar yağdıran, masumları katleden, soykırım uygulayan caniler, işgalciler ve siyonistlerdir. Allah'ı unutan, şeytanı dost edinenlerdir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, kıyılan canların ve mağdur olan kadınlar, çocuklar, yaşlıların acı dolu hikayelerine dikkat çekti.

İnsanın Unutkanlığı

Erbaş, insanın unutkan bir varlık olduğunu belirtirken, "Bazen kendisini, ailesini ve sorumluluklarını ihmal eden bireyler haline geliriz" dedi. Bu unutkanlığın insanın yaratılış gayesini de unutturabileceğini vurguladı.

Cenazelerden Alınacak Dersler

Erbaş, cenaze merasimlerini en büyük ibret vesilesi olarak değerlendirdi ve Mülk Suresi'nden örneklerle, insanların yaratılış amacını hatırlamalarını istedi. "Ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır; bu dünyadaki en güzel ameli gerçekleştirenler, iyi birer kul olma amacını gütmelidir" dedi.

Rabbimizi Unutmanın Cezası

Diyanet Başkanı, unutmanın en büyük kötülüğünün kişinin Rabb'ini unuttuğunu ifade etti. "Rab'imiz bizimle beraberdir. Gizli ve açık her şeyden haberdar olandır" dedi. Ayrıca, sosyal mecralarda yapılan yanlışlara da dikkat çekerek, aile değerlerinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek Nesiller İçin Davet

Erbaş, genç nesillerin helal-haram bilincini kavramalarının önemini vurgulayarak, aile yapısını hedef alan zararlı akımlara karşı da uyanık olunması gerektiğini söyledi. "Unutmayalım ki yeryüzünün imarı ve güvenli bir geleceğin inşası, Rabb'ini ve ahiret bilincini kuşanan nesiller eliyle olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

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