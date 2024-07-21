Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yazımda Kardeşlik Var" kampı kapanış töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış programında yaptığı konuşmada, kardeşlik kavramının önemine değindi.

Kampa katılan öğrencilerin arkadaş sayısını artırarak, çok büyük kazançlarla evlerine döneceğini vurgulayan Erbaş, gençlerden ve ailelerinden aldıkları geri dönüşlerin, projenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Projeye destek veren herkese teşekkürlerini ileten Erbaş, kampa katılan gençlere şöyle seslendi:

"Bizim medeniyetimiz sevgi, saygı, kardeşlik, yardımlaşma, ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetidir. İşte siz böyle güçlü bir medeniyetin çocuklarısınız. Adaleti, merhameti ve ahlakı merkeze alan bir inancın, şanlı bir tarihin çocuklarısınız. Bizim inancımız İslam ve ahlak medeniyetidir. Zengin bir mirasın varislerisiniz. Hangi inancı temsil ettiğinizi hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. İnşallah öğrendiklerinizi, büyük bir inanç ve kararlılıkla geleceğe, istikbale taşıyacaksınız. İstikbalimiz sizlerle daha güzel olacak. Ülkemizi ve milletimizi bugün bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyacaksınız."

Erbaş, gençlere hayatlarında ev, cami, okul ve kütüphane olmak üzere 4 mekanı çok önemsemeleri tavsiyesinde bulundu.

TDV Genel Müdürü İzani Turan da kampa katılan gençlerin kabiliyetleriyle büyük gurur duyduklarını belirterek, kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürler etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), kampın kapanış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), kampın kapanış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), kampın kapanış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), kampın kapanış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), kampın kapanış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), kampın kapanış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), kampın kapanış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), kampın kapanış törenine katıldı.