Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Zonguldak'ta Kudüs Üzerine Önemli Açıklamalar Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Zonguldak'ta Miraç Kandili Programında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zonguldak'ta düzenlenen Miraç Kandili programında yaptığı konuşmada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün Müslümanlar için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Erbaş, "Kudüs'ün, Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için bütün Müslümanlar elimizden, dilimizden geleni yapmalıyız ve kalbimizle mazlumun, mağdurun yanında olmalıyız. Zalimlerin, işgalcilerin karşısında olmalıyız" dedi.

Programın Detayları

Beraberindeki heyetle birlikte Tepebaşı Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştiren Erbaş, ardından Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programına katıldı. Programın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlamasının ardından ilahiler okundu. Akşam namazının ardından vaaz veren Erbaş, Hz. Muhammed'in yüce bir buluşma gerçekleştirdiği Miraç Seferi'nin önemine değindi.

Miraç ve Kudüs Vurgusu

Erbaş, Hz. Muhammed'in miraç yolculuğundaki ilk durağının Mescid-i Aksa olduğunu belirtti. Bu konudaki sorumluluklarını hatırlatan Erbaş, "Mescid-i Aksa mübarek bir mescit ve etrafını Allahuteala bizzat mübarek kılmıştır" şeklinde konuştu.

Erbaş, Kudüs'ün tarihteki önemine dikkat çekerek, "Dört asır boyunca Kudüs, Müslümanların idaresinde barış içinde yaşanan bir şehir oldu; ancak bu durum daha sonra değişti" dedi. Mescid-i Aksa'da devam eden zulümlerin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, tüm Müslümanların bu konuda birleşip hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Namazın Önemi

Erbaş, miracın Müslümanlara en büyük hediyesinin namaz olduğunu belirterek, "Namazsız Müslümanlık olmaz" dedi. Ayrıca, namazın ihmal edilmemesi gerektiğini ve çocuklara, gençlere bu konuda hatırlatmalar yapılmasının önemini dile getirdi.

Kandil programına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı da katıldı. Programın ardından katılımcılara kandil simidi dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Zonguldak'ta, Tepebaşı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Zonguldak'ta, Tepebaşı Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.