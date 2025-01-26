Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak'ta Kur'an Kursu Açılışında Önemli Mesajlar Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak'ta Kur'an Kursunun Açılışında Önemli Bugünler Taşıyan Mesajlar Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde açılışı gerçekleştirilen "Mustafa Çınar Kur'an Kursu"nda yaptığı konuşmada, Peygamber Efendimiz'in ahlakı ile ahlaklanan bir nesil yetiştirme gayretinde olduklarını belirtti. Erbaş, çocukların güzel ahlakla yetiştirilmesinin toplumun kurtuluşu için şart olduğunu vurguladı.

Açılış Programında Kur'an-ı Kerim Tilaveti

Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Erbaş, programda, “Peygamber Efendi'miz şu müjdeyi veriyor: Nerede Kur'an'dan bahsediliyorsa, o mekanın üzerine Allah'ın melekleri kanatlarını gerer ve rahmet yağdırırlar.” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, kursun bulunduğu bölgenin meleklerin rahmetine kavuşacağına inandığını dile getirdi.

İlim ve Hikmetin Önemi

Medaniyetin temelinin ilme, irfana ve hikmete dayandığını hatırlatan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirildiğini sözlerine ekledi. “Kur'an sayesinde nice insanlar karanlıklardan aydınlığa çıkmıştır,” dedi. Eğitimde farklı bilim dallarının önemine dikkat çeken Erbaş, bu bilimlerin Kur'an'ı daha iyi anlamak için gerekli olduğunu vurguladı. “Bir insan ne kadar iyi biyoloji, sosyoloji veya matematik bilirse, Kur'an'ı da o kadar iyi anlar,” şeklinde konuştu.

İyi İnsan Yetiştirmek Vurgusu

Erbaş, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ile yaptıkları protokollerin de iyi insan yetiştirme üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Bu bağlamda, Kur'an'ın ve peygamberlerin öğrettiklerinin, birlikte yaşama tecrübesi üzerine olduğunu ifade etti.

“Peygamber Efendi'mizin ahlakı ile ahlaklanan bir nesil yetiştireceğiz. Birbirimizi seven, düşüncelerine saygı gösteren bir toplum olmalıyız,” diyen Erbaş, ahlaklı bireylerin toplum için önemini vurguladı.

Tören Sonrası Kuruluşlar Arası İş Birliği ve Ziyaretler

Programın ardından, Valilik ziyareti ve kurs binası gezisiyle devam eden etkinlikler, bölgedeki önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Vali Osman Hacıbektaşoğlu ise maneviyatın ışığında yapılan eğitimin önemine vurgu yaptı. Açılışın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadeniz Ereğli ilçesindeki "Mustafa Çınar Kur'an Kursu"nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadeniz Ereğli ilçesindeki "Mustafa Çınar Kur'an Kursu"nun açılışına katıldı.