Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Acı Günü: Annesi Vefat Etti

Binnaz Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın annesiydi. Vefat etti. Yarın Ordu’da cenaze namazı kılınacak. Kabadüz’de aile mezarlığına gömülecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Acı Günü: Annesi Vefat Etti
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Annesi Vefat Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın annesi Binnaz Erbaş, hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanlığı, Binnaz Erbaş’ın vefatını duyurdu. Buna göre, Binnaz Erbaş için yarın Ordu Akyazı Uhud Camisi’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Binnaz Erbaş’ın naaşı, Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

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