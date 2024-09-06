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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Eygi için Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Türk aktivist Eygi için mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:59
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Eygi için Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Önemli Açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Şeria'da gerçekleştirilen işgal karşıtı protestoda İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için bir taziye mesajı yayımladı.

Erbaş'ın Taziye Mesajı

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Erbaş, Eygi'ye Allah’tan rahmet dileyerek, "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya yönelik barbarca saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah’tan rahmet diliyorum. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum," ifadelerine yer verdi.

Filistin Halkının Yanındayız

Erbaş, mesajında ayrıca, "İşgale ve zalimlere karşı kahramanca bir direniş sergileyen Filistin halkının her daim yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyor, mazlum Filistin halkını, katil İsrail'e ve zalimlere karşı verdiği mücadelesinde muzaffer olmasını Yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum," diyerek Filistin halkının mücadelesine destek verdi.

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