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Diyanet İşleri Başkanı'ndan İsmail Heniyye'ye Başsağlığı Mesajı

Ali Erbaş, İsmail Heniyye'nin suikaste uğramasına ilişkin başsağlığı diledi ve Filistin davasının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:25
Diyanet İşleri Başkanı'ndan İsmail Heniyye'ye Başsağlığı Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Önemli Açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hamas Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikasta ilişkin olarak sosyal medya üzerinden önemli bir mesaj paylaştı.

Heniyye'nin Şehadeti Üzerine Duygularını İfade Etti

Erbaş, suikastın ardından yaptığı açıklamada, "Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı Ismail Heniyye'ye Cenabıhak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve hakları için mücadele edenlere sabır ve başsağlığı diliyorum." diye belirtti.

Filistin Mücadelesine Vurgu

Ali Erbaş, açıklamasının devamında, "Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle Heniyye'nin mücadelesini selamladı.

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