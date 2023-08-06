Diyanet İşleri Başkanı'nın Cuma hutbesinde söyledikleri tartışma yarattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Yalova'da irat ettiği hutbedeki ifadeleri, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Erbaş'ın hutbede Hz. Muhammed'e atfettiği "Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir" şeklindeki sözleri, özellikle ilahiyatçılar arasında tepkiyle karşılandı.

İlahiyatçılar, Erbaş'ın bu sözlerinin gerçek Hz. Muhammed'e ait olmadığını ve aslında Emevîler tarafından uydurulduğunu savundu. Bu uydurmanın, tarihsel olarak Hz. Muhammed'e atfedilen sözlerin saptırılmasına ve yanlış anlaşılmasına yol açabileceği endişesiyle tepkilerini dile getirdiler.

Bu durum, Diyanet İşleri Başkanı'nın söylemlerinin hassas ve önemli bir konu olan dini açıdan tartışmalı olduğunu gösteriyor. Toplumda farklı düşüncelere sahip insanların bu tür konularda daha yapıcı bir diyalog ve uzlaşma yoluyla ilerlemesi gerektiği vurgulanıyor. Tartışmalı ifadelerin dikkatlice ele alınması ve doğruluğunun araştırılması, toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlayabilir.





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Yalova'da irat ettiği hutbede, "Peygamber Efendimiz bir hadislerinde bizlere şu müjdeyi vermektedir: 'Cuma namazı vaktinde öyle bir an vardır ki insan o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah dilediğini ona mutlaka verir.' Bir başka hadisinde ise Sevgili Peygamberimiz bizleri şöyle uyarmaktadır: 'Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir.'" şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada tartışma yarattı. Bu sözler nedeniyle İlahiyatçılar Cemil Kılıç ve İhsan Eliaçık, Diyanet İşleri Başkanı'na tepki gösterdi.





İlahiyatçılar, "Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir" sözlerinin Hz. Muhammed'e ait olmadığını ve aslında Emevîler döneminde kullanıldığını belirtti. Bu ifadelerin, Muaviye'nin hutbelerde Hz. Ali'ye küfredilmesini duymak istemeyen müminlere karşı uydurulduğunu ileri sürdü. Dolayısıyla, bu sözlerin gerçek hadislerden ziyade tarihsel bağlamda yanlış bir şekilde atfedildiğini ifade ettiler.

Bu tartışma, dini söylemlerin tarihsel doğruluğunun önemine ve dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekliliğine işaret ediyor. Farklı düşüncelere sahip ilahiyatçılar arasındaki bu tür tartışmaların sağlıklı bir diyalog içerisinde yapılması, toplumun daha iyi anlayışa ve birlikte yaşama kültürüne katkı sağlayabilir.

Bu tartışmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbedeki sözlerine ilişkin konu, toplumun geniş kesimlerinde dikkatle takip edilmeye devam ediyor. İlahiyatçıların tepkileri, dini söylemlerin doğruluğu ve tarihsel bağlamı konusunda duyarlılık oluştururken, konunun daha fazla araştırılması ve sağlıklı bir şekilde ele alınması önem kazanıyor. Toplumun farklı görüşlere saygı duyma ve hoşgörüyle yaklaşma anlayışı, bu gibi hassas konularda yapıcı bir diyalog ortamının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda, toplumda dini söylemlerin doğru kaynaklardan ve güvenilir uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ve aktarılması gerekliliği bir kez daha vurgulanmış oldu.