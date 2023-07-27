Diyanet İşleri Başkanı'nın kızından şaşırtan 'Euro' paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, sosyal medya platformunda dikkat çekici bir paylaşım yaparak geniş yankı uyandırdı. Erbaş, döviz kuru artışının, çocuklarıyla yurt dışına çıkamama sorununa sebep olduğu için içten bir sitemde bulundu. Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun bir tepkiye yol açtı ve birçok yorum aldı.

Feyza Erbaş, Instagram hesabından çocuklarının gezdiği ülke sayısıyla ilgili ilginç bir paylaşım yaptı. Kendisinin İngilizce öğretmeni olarak bilinmesi de paylaşımı daha da merak uyandırdı. Euro kuruna gönderme yaparak duygusal bir sitemde bulunan Erbaş, çocuklarıyla gezmek istemesine rağmen döviz kuru artışının engel olduğunu dile getirdi.

Feyza Erbaş'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım, hızla yayılarak sosyal medyada büyük bir tartışma ve yorum furyasına neden oldu. Kullanıcılar, Erbaş'ın duygusal ve içten ifadelerine farklı tepkiler verdi. Kimileri bu paylaşımı anlayışla karşılarken, diğerleri ise eleştirilerde bulundu.

Paylaşımda, çocuklarının gezdiği ülke sayılarına özel olarak seçtiği ifadeler dikkat çekti. Büyük oğlu için "Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti" ifadesi, bazı kesimler tarafından anlayışla karşılanırken, diğerleri tarafından duygusal bir manipülasyon olarak değerlendirildi. Kızı içinse gururla "Bu kız 13 ülke gezdi" dediği bölüm, seyahatlerinin boyutu ve Erbaş'ın ifadelerinin çelişkisi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Ancak, en çok tepki çeken not en küçük oğlu için düştü. Euro kurundaki artışa vurgu yaparak çocuklarıyla yurt dışına çıkamamış olmasına sitem etmesi, kamuoyunda farklı duygular uyandırdı. Bu ifade, bazı kesimler tarafından gerçek bir sıkıntıya dikkat çekmek olarak değerlendirilirken, diğerleri tarafından duygusal bir şekilde kendini haklı çıkarma olarak nitelendirildi.



