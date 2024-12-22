Diyanet İşleri Başkanlığı 4 Bin İmam Hatip Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 Bin İmam Hatip Alım İlanı Yayınladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımını Resmi Gazete'de duyurdu. Adayların başvurularını 10 Ocak Cuma gününe kadar sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapmaları gerekiyor.

İlana göre, 2024 KPSS B grubu puan sırası esas alınarak belirlenen boş pozisyon sayısının üç katı kadar aday, Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek. Böylece toplamda 4 bin imam hatip alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 30 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında saat 16.30'a kadar alınacak. Adayların, 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünde en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Sınav Yerleri ve Şartları

Sözlü sınavlar, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Aydın, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Yozgat ve Bolu'da; İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Kayseri, Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum'da gerçekleştirilecek. Diğer grupların sınavları ise Ankara'da yapılacak.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekecek. Sınav tarihleri, başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecektir.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atama ile ilgili detaylı bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alacak.