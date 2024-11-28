Diyanet İşleri Başkanlığı, Dijital Dönüşüm İçin Çağrı Merkezleri ve Yapay Zeka Platformları Kuracak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 7. Din Şurası Sonuç Bildirgesi'ni Açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 7. Din Şurası sonrasında Diyanet hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erbaş, hizmetlerin modern teknolojilerle güçlendirilmesi ve dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla yapay zeka tabanlı bütünleşik bir platformun kurulması gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri

Şuranın, “Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirildiğini belirten Erbaş, 328 katılımcı ile eş zamanlı düzenlenen 5 tematik komisyonda alınan kararları açıkladı. Erbaş, günümüzde teknoloji alanındaki hızlı gelişmelere bağlı olarak insan olmanın anlamının yitirilme tehlikesine dikkat çekti.

Dijital Dönüşümün Gerekliliği

Erbaş, yapay zeka asistanı, çağrı merkezi ve içerik takip sistemlerinin kurulmasını önererek, Diyanet hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşa daha etkin hizmet sunmak için teknolojik alt yapı oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Yapay Zeka ve Bilgi Erişimi

Başkan Erbaş, dini bilgi ve danışmanlık taleplerine anında yanıt verebilecek ve çok dilli hizmet sunabilecek bir çözüm merkezinin gerekliliğine değindi. Ayrıca, yapay zeka chatbotları geliştirerek, kullanıcıların dini konularda sahih bilgilere ulaşmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Bireylerin Dini Eğitiminde Dijital Medya

Erbaş, din hizmetlerinin sunumunun dijital platformlarda da etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için dijital medya okuryazarlığı derslerinin eğitim programlarına eklenmesi gerektiğini belirtti. İlahiyat, iletişim ve mühendislik bilimleri gibi disiplinler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumsal Sorunlara Yönelik Stratejiler

Başkan, engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik dijital içeriklerin sürekliliğinin sağlanması ve aile, gençler, çocuklar gibi kesimlere yönelik manevi destek hizmetlerinin önemini de dile getirdi. Ayrıca, toplumsal uyumu güçlendirmek adına stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze'ye Destek Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail'in Filistin coğrafyasındaki saldırılarına karşı durmanın insanı ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirterek, Müslüman ülkelerin ortak bir tavır almasının tarihi bir görev olduğunu vurguladı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dijital dönüşüm ve yapay zeka destekli hizmetleriyle, din alanında daha etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 3), Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 3), Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı.