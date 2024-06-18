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Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Danışma Hattı kurdu! Kaybolmaların önüne geçilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Danışma Hattı kurulduğunu ve bu hat sayesinde Türk hacı adaylarının kutsal topraklarda kaybolmalarının önüne geçildiğini aktardı.

Yayın Tarihi: 18.06.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 10:30
Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Danışma Hattı kurdu! Kaybolmaların önüne geçilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ilk Türk hacı kafilerinin 9 Mayıs 2024’te vardığını aktarırken, 2024 yılı hac organizasyonunda sağlık, konaklama, yemek ve ulaşım gibi hizmetlerin yerine getirilmesi adına görevlendirmelerde bulundu. Aktarılan bilgilere göre başkanlık, bu birimler arasında bir de Danışma Hattı ekledi. 

Hacca giden hacı adaylarının ortalama 60 yaşında olduğunu aktaran Diyanet, hacı adaylarının kaybolmaması ve otellerini sorunsuz bulabilmesi için Danışma Hattı’nı devreye aldı. Ayrıca hattın 7 gün 24 saat hizmet verdiği de vurgulandı. 

Türkiye’den hareket ettiği an itibarıyla kendilerine verilen kartlarda söz konusu bilgilerin yer aldığı kaydedilirken olası bir kaybolma durumunda irtibat numaraları da paylaşılıyor. Hatta yapılan çağrıda ise ekipler hemen hacı adaylarının konumuna giderek gerekli yardımı sağlıyor. 

Konuya yönelik açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, Türk hacılarına sağlanan bu uygulama sayesinde büyük bir sıkıntı yaşanmadan adayların hac vazifesini yerine getirebildiğini kaydetti. 

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