Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Erbaş'ın Konutu Hakkında Yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili olarak basında çıkan asılsız haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, bu haberlerin kamuoyunu yanıltma amacı güttüğü ifade edildi.

Gerçeğe Aykırı Bilgiler

Açıklamada, 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edilen konutun geçmişi hakkında bilgi verildi. 2017 yılında göreve gelen Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, bu konutta yaşayan üçüncü başkan olduğu belirtildi. Konutun tüm ihtiyaçlarının ise, 1984 yılında yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği doğrultusunda karşılandığı vurgulandı. Yalan Haberler ve Hukuki Süreç

Diyanet İşleri Başkanlığı, çıkan haberlerdeki bilgilerin gerçek dışı olduğunu belirterek, bu tarz haberlerin art niyetli ve maksatlı olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu yalan haberleri yapan ve yayan kişiler hakkında hukuki işlem başlatılacağı duyuruldu.