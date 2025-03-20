Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan milyonlarca personeli ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. 17 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen ve beklenilenin altında kalan teklifler nedeniyle iptal edilen promosyon ihalesi, 24 Mart 2025 Pazartesi günü yeniden yapılacak. Bu kez kamu bankalarının da katılımıyla, promosyon miktarında rekor bir artış yapılması bekleniyor.

GEÇEN İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için maaş promosyon anlaşması konusunda önemli adımlar atılmış ve bankalarla görüşmelere başlanmıştı. Ancak, yapılan görüşmelere yalnızca katılım bankalarının davet edilmesi büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. İki yıllık süre için sunulan teklifler arasında en yüksek olanı sadece 17 bin TL seviyesinde kalınca, Diyanet personelinin haklı tepkileri sonucu ihale iptal edildi.

24 MART'TA YENİ İHALE

Yaşanan bu olayların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, maaş promosyon ihalesini yeniden düzenlemeye karar verdi. Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni ihale tarihi 24 Mart 2025 olarak belirlenmiş olup, bu ihaleye kamu bankalarının dahil edileceği vurgulandı.

Diyanet personelinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yüksek bir promosyon miktarı ve avantajlı uzun vadeli bir ödeme planının hedeflendiği yeni anlaşmada, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarını sürdüreceklerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, 17 Mart'ta iptal edilen ihale öncesinde de benzer bir mücadele verdiklerini belirtti.