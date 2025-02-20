Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı, Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi ele geçirme ve buradaki Filistinlileri başka bir yere yerleştirme planına şiddetle karşı çıktı. Kurul, bölgenin yeniden imar edilerek asıl sahipleri olan Filistin halkına teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı Sonrası Açıklama

Din İşleri Yüksek Kurulu, Gazze için hayata geçirilmek istenen tehcir planı üzerine acil bir toplantı gerçekleştirdi. Açıklamada, tehcir planına karşı durulması gerektiği ve Filistin'de süregelen zulüm, işgal ve soykırım karşısında Müslümanların ortak bir tavır geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

İşgalin Tarihçesi ve Son Gelişmeler

Açıklamada, "Yaklaşık bir asır önce Filistin topraklarında haksız ve hukuksuz bir işgal başlamış, bu durum yıllar içinde baskı, sürgün ve katliamlarla devam etmiştir" ifadesi kullanıldı. 7 Ekim 2023 sonrası yaşanan gelişmelerin, dini, ahlaki ve insani değerlere karşı bir ihlal oluşturduğuna dikkat çekildi. Gazze'de birçok masum insanın bu süreçte hayatını kaybettiği, temel insani haklarına erişimin engellendiği belirtildi.

Müslümanların Ortak Tavır Alması Gerekiyor

Açıklamada zulmün giderek arttığına ve sivil yerleşim alanlarının, ibadethaneler, okullar ve hastanelerin hedef alındığına dikkat çekildi. "Dünyanın gözü önünde meydana gelen bu zulme karşı tüm vicdan sahiplerinin ses çıkarması gerekmektedir" denildi.

İslam'ın Temel Değerleri ve Sonuçlar

İslam dininin, her bireyin hayat ve mülkiyet hakkını esas alarak kabul ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Haksız yere bir insanı öldürmek, tüm insanları öldürmek kadar ağır bir suçtur" ifadesi kullanıldı. Uluslararası hukuk normları ve insan hakları evrensel beyannamesi çerçevesinde bu hakların teminat altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada son olarak, Filistin halkına karşı işlenen vahşetin durdurulması için İslam dünyasının tüm kurumlarının seferber olması gerektiği ve Gazze'nin yeniden imar edilmesi sürecinde acil adımlar atılması gerektiği dile getirildi.