Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tüm Dijital Hizmetleri e-Diyanet'te

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tüm Dijital Uygulamaları e-Diyanet'te

Tek noktadan erişim ve günlük ibadetlerde kolaylık

e-Diyanet uygulaması, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilerek kullanıma sunuldu.

Uygulama, topluma dini bilgiyi aktarmak, günlük ibadetleri kolaylaştırmak ve Başkanlığın sunduğu dijital hizmetlere tek noktadan erişim sağlamak amacıyla hazırlandı. Tasarımında her yaşa hitap edecek kullanıcı deneyimi ön planda tutuldu.

e-Diyanet kapsamındaki içerikler arasında Kur'an-ı Kerim, hadis, namaz vakti, fetva, ibadet, radyo, yayın, aile ve kurumsal gibi başlıklar yer alıyor ve kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik zengin bir içerik sunuyor.

Başkanlığın uygulaması, Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor, böylece mobil cihazlardan kolay erişim mümkün hâle geliyor.