Diyanet İşleri: Hac kuralarında ayrımcılık söz konusu değil! Bu bizim kırmızı çizgimizdir

DİYANET İŞLERİ: HAC KURALARINDA ŞEFFAFLIK VE ADALET



Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac kuraları ve organizasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bircan, hac kuralarına yönelik iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değildir, bu bizim kırmızı çizgimizdir," ifadelerini kullandı.

2024 HAC ORGANİZASYONU TAMAMLANIYOR

Remzi Bircan, 2024 yılı hac organizasyonunun, hacı adaylarının şeytan taşlamaları ve veda ziyaretlerinin ardından tamamlanacağını ifade etti. Bircan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında yaptığı en büyük organizasyonlardan biri olan hac organizasyonunda, bir gecede 85 bin vatandaşın Arafat'tan Müzdelife'ye taşındığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre organizasyonlarını kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde yürüttüğünü anlatan Bircan, hac ve umreye dair tüm kararların "Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu" tarafından alındığını belirtti. Bu kurulda, 7 bakanlıktan bakan yardımcılarının görev aldığını ve hac ile ilgili tüm unsurların burada belirlendiğini söyledi.



Hac kontenjanlarının nasıl belirlendiğine ilişkin soruları yanıtlayan Bircan, kontenjanların Türkiye tarafından belirlenmediğini, Müslüman ülkelerin dışişleri bakanlarının aldığı karar gereği, Müslüman nüfuslarının binde 1'i oranında kontenjan verildiğini açıkladı. Türkiye'nin 2024 yılı için 85 bin kişilik kontenjan aldığını belirtti.



HAC İÇİN YILLIK BAŞVURU SAYISI

Bircan, hac için yıllık ortalama 200 bin kişinin başvurduğunu belirtti. 2013 yılından itibaren bekleyenlerin sayısının 204 bin 335 kişi olduğunu ve 2024'te ise 135 bin kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı.

HAC KURASINDA ADALET NASIL SAĞLANIYOR?

Bircan, hacı adaylarının kurada çıkma şanslarının adaletli bir şekilde belirlendiğini ifade etti. Türkiye'nin uyguladığı "katsayı-kura sistemi" ile başvuru süresi arttıkça kurada çıkma ihtimalinin de arttığını anlattı. Bu sistemde, bekleme süresi 10 yıl olan bir kişinin 100 katsayıya sahip olduğunu ve kurada çıkma şansının daha yüksek olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının uyguladığı katsayı-kura sisteminin diğer Müslüman ülkeler tarafından da takdir edildiğini belirten Bircan, Malezya ve Endonezya'nın bu sistemi örnek almak istediğini ve hac dönemi sonrasında heyetlerin Türkiye ile görüşeceğini söyledi.



"HİÇ KİMSEYE YÖNELİK AYRIMCILIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bircan, kura sistemine yönelik yapılan eleştirilerin asılsız olduğunu vurguladı. Hac kuralarının noter huzurunda yapıldığını ve her türlü işlemin müfettişler tarafından denetlendiğini söyledi. "Kura konusunda vatandaşlarımız arasında hiçbir fark yoktur, herkes eşittir. Hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değildir, bu bizim kırmızı çizgimizdir," dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA GÖRE İDDİALAR ASILSIZ

Remzi Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunu ülkemizin onuruna yakışır bir şekilde yaptığını ve bu başarıyı gölgede bırakmak isteyen kişilerin çirkin bir karalama kampanyası yürüttüğünü söyledi. Hac sırası bekleyenlerin sayısının 2,5 milyona yakın olduğunu belirterek, kontenjanın yüzde 60'ının Diyanet İşleri Başkanlığı, yüzde 40'ının ise acenteler tarafından karşılandığını ifade etti.

ACENTELER SIKI DENETİM ALTINDA

Acentelerin, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri tarafından sıkı denetlendiğini belirten Bircan, olumsuz durumlarda gerekli yaptırımların uygulandığını sözlerine ekledi. Hac ve umre organizasyonlarında herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için titizlikle çalışıldığını vurguladı.

Bu açıklamalar, hacı adaylarının endişelerini gidermek ve hac organizasyonlarının adaletli bir şekilde yürütüldüğünü göstermek amacıyla yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da şeffaf ve adil bir kura süreci yürütmeyi taahhüt ediyor.