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Diyanet İşleri'nden Sağlık Personeli Sınavı İddialarına Yanıt: 'Tamamen Yalan'

Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlık personeli sınavına dair iddiaların asılsız olduğunu ve hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:37
Diyanet İşleri'nden Sağlık Personeli Sınavı İddialarına Yanıt: 'Tamamen Yalan'

Diyanet İşleri'nden Sağlık Personeli Sınavı İddialarına Sert Yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Yılı Hac Organizasyonu Sağlık Personeli Sınavı'nın sorularının bazı yöneticilerin yakınlarına verildiği ve bazı kişilere hediye karşılığında gönderildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Açıklama ve İncelemeler

Başkanlıktan yapılan açıklamada, hac organizasyonunda sağlık personeli olarak görev almak isteyen adaylara yönelik sınavın 9 Kasım 2024'te 19 ilde yapıldığı hatırlatıldı. Sınavın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvurular üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, test sınavına katılan bir sağlık görevlisinin kuralları ihlal ettiği ifade edildi. Açıklamaya göre, söz konusu aday, sınav kurallarına aykırı olarak cep telefonunu sınav salonuna sokarak, kitapçıkların teslimi sırasında yan yana iki sayfanın fotoğrafını çekip, bunu sınavdan yaklaşık üç saat sonra bir WhatsApp grubunda paylaştığı tespit edildi.

Bu tür bir kural ihlali sebebiyle sınavın güvenilirliğinin zedelenmemesi adına, sınavın 25 Ocak 2025'te yeniden yapılmasına karar verildi. İddiaların asılsız olduğu vurgulandı ve "Başkanlığımız ve yöneticilerimizi hedef alan bu kasıtlı haberle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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