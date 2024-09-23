Diyanet, 'Özgür Kudüs Sergisi' ve 'Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs' Tiyatro Oyununu Tanıttı

Diyanet İşleri, Kudüs'ü Unutmadı

15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği "Özgür Kudüs Sergisi" açıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Başkan Erbaş'ın Açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kudüs’ün, tarih boyunca Müslümanlara ait bir şehir olduğunu vurguladı. Erbaş, "Bu sergi sayesinde Kudüs daha çok tanınacak. Kudüs davasına katkı sağlayan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekiyorum," dedi.

İnsani Duyarlılık ve Farkındalık

Erbaş, "Filistin’de, Gazze’de zalim işgalci siyonistlerin bombardımanı altında binlerce masum insan can vermekte ve bu durum insanlık adına derin bir utanç kaynağıdır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, insanlık olarak zalimin karşısında mazlumun yanında durmanın önemini belirtti.

Görsel Çalışmaların Önemi

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Kudüs bilincinin canlı tutulmasının önemini vurguladığı konuşmasında, basılı ve yazılı alanda görsel çalışmalar yapmanın bu zulme engel olabilmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

Tiyatro Oyunu ile Mesaj Verildi

Konuşmaların sonrasında, Diyanet İşleri Başkanlığı Seyir ve Sahne Ekibi tarafından hazırlanan "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Bu tiyatro etkinliği ile Kudüs’e duyulan özlem bir kez daha dile getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), sergi açışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.