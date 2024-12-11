Diyanet, Perşembe Yatsı Namazında Gazze için Dua Edecek

Diyanet'ten Anlamlı Çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm camilerde Perşembe yatsı namazında Gazzeliler ve mazlumlar için duaların edileceğini açıkladı. Erbaş, bu anlamlı etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cuma gecesi ailece camideyiz. Gazze'yi unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülke Genelinde Birlik ve Beraberlik

Erbaş, ülke genelindeki camilerde buluşacak olan ailelerin, soykırıma maruz kalan Gazzeliler ve diğer mazlumların kurtuluşu için dua edeceğini belirtti. "Tüm kardeşlerimizi camilerimizin manevi atmosferinde yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum," diyerek halkı bu önemli etkinliğe katılmaya teşvik etti.