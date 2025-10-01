Diyanet-Sen Başkanı Yıldız: Mengen'de İmam Mehmet Yıldızhan'a Silahlı Saldırı, Fail Tutuksuz

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Bolu'nun Mengen ilçesinde görevli imam Mehmet Yıldızhan'ın 17 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek üzere Bolu Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Yıldız, İlyaslar köyü cami imamı Yıldızhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve olayın failinin tutuksuz yargılanmasının kamu vicdanını yaraladığını söyledi. Yıldız, saldırının kasten yapıldığını, Yıldızhan'ın hastanede verdiği ifadenin ve mevcut delillerin bu gerçeği teyit ettiğini belirtti.

Yıldız, Yıldızhan'ın her gün camiden çıktıktan sonra evine giderken yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuma ve elindeki değneği yere sürterek görünür ve duyulur olmayı adet edindiğini aktararak, failin imamı görmeme ve duymama ihtimalinin bulunmadığını savundu.

Failin tutuklanmasını talep ettiklerini söyleyen Yıldız, "Hak yerini bulana kadar, adalet tecelli edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasına Memur-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri ile din görevlileri de katıldı.

Olay

İlyaslar köyünde görevli imam Mehmet Yıldızhan, 17 Eylül'de yatsı namazının ardından evine döndüğü sırada F.Ö. tarafından av tüfeğiyle göğsünden vurularak ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan F.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelinin ifadesinde, evinin önündeki ağaçlık alanda duyduğu sesi yaban hayvanına ait olduğunu düşünerek ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız (ortada), Bolu Adliyesi önünde Bolu'nun Mengen ilçesinde görevli imam Mehmet Yıldızhan'ın 17 Eylül'de silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.