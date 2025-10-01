Diyanet-Sen Başkanı Yıldız: Mengen'de İmam Mehmet Yıldızhan'a Silahlı Saldırı, Fail Tutuksuz

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Mengen'de imam Mehmet Yıldızhan'ın 17 Eylül'deki silahlı saldırısında failin tutuksuz yargılanmasının kamu vicdanını yaraladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:10
Diyanet-Sen Başkanı Yıldız: Mengen'de İmam Mehmet Yıldızhan'a Silahlı Saldırı, Fail Tutuksuz

Diyanet-Sen Başkanı Yıldız: Mengen'de İmam Mehmet Yıldızhan'a Silahlı Saldırı, Fail Tutuksuz

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Bolu'nun Mengen ilçesinde görevli imam Mehmet Yıldızhan'ın 17 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek üzere Bolu Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Yıldız, İlyaslar köyü cami imamı Yıldızhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve olayın failinin tutuksuz yargılanmasının kamu vicdanını yaraladığını söyledi. Yıldız, saldırının kasten yapıldığını, Yıldızhan'ın hastanede verdiği ifadenin ve mevcut delillerin bu gerçeği teyit ettiğini belirtti.

Yıldız, Yıldızhan'ın her gün camiden çıktıktan sonra evine giderken yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuma ve elindeki değneği yere sürterek görünür ve duyulur olmayı adet edindiğini aktararak, failin imamı görmeme ve duymama ihtimalinin bulunmadığını savundu.

Failin tutuklanmasını talep ettiklerini söyleyen Yıldız, "Hak yerini bulana kadar, adalet tecelli edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasına Memur-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri ile din görevlileri de katıldı.

Olay

İlyaslar köyünde görevli imam Mehmet Yıldızhan, 17 Eylül'de yatsı namazının ardından evine döndüğü sırada F.Ö. tarafından av tüfeğiyle göğsünden vurularak ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan F.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelinin ifadesinde, evinin önündeki ağaçlık alanda duyduğu sesi yaban hayvanına ait olduğunu düşünerek ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız (ortada), Bolu Adliyesi önünde Bolu'nun Mengen ilçesinde...

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız (ortada), Bolu Adliyesi önünde Bolu'nun Mengen ilçesinde görevli imam Mehmet Yıldızhan'ın 17 Eylül'de silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız (ortada), Bolu Adliyesi önünde Bolu'nun Mengen ilçesinde...

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu
4
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
5
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı
6
Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi
7
Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam