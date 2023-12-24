Diyanet Sen üyelerinden FOX TV önünde Kızıl Goncalar protestosu

İstanbul Zeytinburnu'nda toplanan Mil-Diyanet Sen üyeleri, FOX TV binası önünde tepkilerini dövizlerle dile getirdi.

Mil-Diyanet Sen İstanbul Şube Başkan Vekili Muhammet Faruk Gür, basın açıklamasında, söz konusu dizinin din ve din görevlilerine yönelik saygısızlık içerdiğini vurguladı. Kanal yöneticilerini ve bu tarz yapımlara katkı sağlayan senaristleri eleştiren Gür, "İslami değerlerimizin kirletilmesine ve Müslümanların aşağılanmasına karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, RTÜK'ten "Ahlak Denetim Kurulu" kurulmasını talep ettiklerini belirterek, gençlerin doğru bilgilendirilmesi ve toplumun ahlaksız yayınlarla etkilenmemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden "Kızıl Goncalar" dizisine yönelik gelen şikayetlerin detaylı olarak incelendiğini duyurdu. Şahin, vatandaşların şikayetlerinin titizlikle kaydedildiğini ve kurul uzmanları tarafından incelendiğini belirtti.