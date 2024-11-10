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Diyanet'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Diyanet, Atatürk'ün vefatının 86. yılında, şehitleri rahmetle anarak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 10:41
Diyanet'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığından Anma Mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Mesajda, Atatürk'ün hatırası saygıyla anıldı ve aziz şehitler ile gazilere minnet duyulduğu belirtildi.

Milli Değerler ve Birlik Vurgusu

Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla saygıyla anıldığı, geçmişten bugüne din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanı, ilim, hikmet ve medeniyet değerleriyle geleceğe taşımak, aziz milletimize ve şanlı tarihimize karşı vefa borcumuzdur."

Ayrıca mesajda, "Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bizlere düşen, milli ve manevi değerlerimiz etrafında kenetlenerek birlik, beraberlik içerisinde devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışmaktır." ifadeleriyle birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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Diyanet'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

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